«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи приблизился к уровню сопротивления в 3500 п.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Причиной позитива на глобальных рынках стало снижение доходности американских казначейских облигаций к 1,68%. Стабилизации цен на трежерис способствовало заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что ведомство планирует сократить объем заимствований на рынке. На этом фоне высокотехнологичный Nasdaq к 17:00 мск прибавил 0,7%. Азиатские и европейские фондовые площадки показали смешанную динамику. Объявление о новых противоэпидемических ограничениях в Европе уменьшают потенциал восстановления азиатского экспорта. Китайский рынок завершил день в плюсе (Shanghai Composite закрылся ростом на 1,14%), поскольку Народный банк, как и ожидалось, оставил базовую процентную ставку без изменений. На одном уровне ставка держится 11-й месяц подряд.

Среди международных новостей активнее всего на динамику российских фондовых площадок влияет сообщение об отставке главы Банка Турции. Опасения по поводу нерыночных действий, в частности преждевременного снижения ключевой ставки в стране, привели к падению турецкой лиры на 10%. Пара USD/TRY достигла отметки 7,8. Рынок делает ставку на ускорение инфляции в турецкой экономике, одновременно усиливаются опасения «экспорта» инфляции в другие развивающиеся страны, что может увеличить инфляционные ожидания и в России.

Рубль теряет около 1% к доллару и евро, несмотря на поддержку налогового периода. По отношению к закрытию предыдущей торговой сессии российская валюта к доллару ослабла на 60 коп. (курс USD/RUB: 74,7), в паре с евро падение составляет примерно 80 коп. (курс EUR/RUB: около 89 к 17:00 мск).

Усиливаются опасения по поводу ужесточения санкций США в отношении России и Ирана. Соответствующее решение может быть объявлено на этой неделе. «Страховки от дефолта» Russia CDS 5 Years выросли в цене на 15% с начала марта, достигнув максимума с начала ноября 2020-го.

К 10:00 мск нефтяные котировки корректировались на 1% из-за возобновившихся опасений относительного того, что ограничения в Европе могут замедлить восстановление спроса на топливо. Но к середине торговой сессии апрельский фьючерс на Brent отыграл потери и приблизился к $64,5 за баррель. Спрос по-прежнему крайне слаб. По информации Bloomberg, количество непроданных апрельских контрактов нефтеналивных грузов из Западной Африки увеличивается.

Индекс Мосбиржи в течение дня демонстрировал разнонаправленную динамику и на 17:00 мск был вблизи нулевой отметки. РТС из-за ослабления рубля снижается на 0,3%.

Среди секторов российского рынка нет явных фаворитов. В лидерах роста обыкновенные акции ГК ПИК, которая отчиталась по МСФО за 2020 год ростом выручки на 35,5%, до 380 млрд рублей. Лучше рынка выглядят обыкновенные акции ВТБ, привилегированные акции Транснефти, а также Сбербанк и Детский мир. В отстающих Х5 Group, Полюс, обычка Газпрома и Россетей. Индекс Мосбиржи консолидируется. Уровень 3500 пунктов для него выглядит сильным сопротивлением. Рубль в паре с долларом будет тяготеть к диапазону 74-75,2, в паре с евро — к коридору 88,5-89,5.