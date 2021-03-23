ПСБ: Финансовые результаты ПИК по итогам 2020 года

Группа ПИК представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который оказался сильнее ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения спроса и цен на недвижимость.

Выручка за отчетный период составила 380,2 млрд руб. (+35,5% г/г), EBITDA – 112,0 млрд руб. (+67,1% г/г), чистая прибыль – 86,5 млрд руб. (+91,7%).

Рост выручки произошел на фоне увеличения продаж недвижимости. По итогам 2020 года компания нарастила продажи в натуральном выражении на 20,4% - до 2,36 млн кв. м, рост средней цены реализации составил 17,7% - до 144,6 тыс. руб./кв. м. Рост EBITDA и чистой прибыли произошел вслед за ростом выручки. Положительное влияние на чистую прибыль также оказало увеличение финансовых доходов в 3,7 раза. Рентабельность по EBITDA и чистой прибыли выросла на 5,6 п.п. и 6,7 п.п. соответственно.

Мы высоко оцениваем результаты группы ПИК, отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%.

Представленные финансовые результаты оказались сильнее ожиданий рынка и, по нашему мнению, могут оказать положительное влияние на динамику котировок. Мы повысили целевую цену акций ПИК до 949 руб./акция. Мы рекомендуем покупать акции ПИК.

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