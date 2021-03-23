ИАЦ «Альпари»: На рынке очень нервно

К вечеру понедельника российский фондовый рынок торгуется смешанно. Индекс МосБиржи вырос до 3490 пунктов, но пока это просто поиск точки опоры. Краткосрочно рублевый индикатор может балансировать в пределах 3475-3500 пунктов. Индекс РТС снизился к 1471 пункту и способен торговаться в коридоре 1450-1500 пунктов далее.

Настроения инвесторов совершенно неоднородные, и это хорошо понятно. Санкционные угрозы никуда не делись. Да, их саркастично осмеяли, но даже в теории последствия ссоры с Западом неприятны. Нефть очень подвижна, причем скорее со знаком «минус», рынок до сих пор не пришел в равновесие. Решения ЦБ РФ относительно ставки на фоне слабого потребительского спроса и почти мертвой платежеспособности остаются очень неоднозначными. Все это риск для активов и валюты.

В хорошем плюсе сегодня акции «ПИКа», в которых сохраняется восходящий импульс с целью к 781 руб. Если этот рубеж будет преодолен сегодня-завтра, можно будет говорить о сломе бокового канала и выходе к устойчивому подъему.

Под давлением торгуются бумаги «Газпрома», «ММК» и «Полюс Золота» — рыночные тяжеловесы идут вниз по собственным весом и рыночным негативом. Внешний фон для бумаг «Газпрома» решительно неблагоприятен, и потенциал снижения тут присутствует еще на 3-5%.

Рубль теряет способность противостоять совокупности внешнего и внутреннего негатива, а если точнее, то у поддерживающих его структур просто кончаются свободные для этого деньги. Никто и не думал всерьез, что рубль настолько стабилен, чтобы проигнорировать и провал в нефти на 7,4% в четверг, и пятничные решения ЦБ, и сегодняшнюю волатильность с лирой во главе. Эта стабильность абсолютно рукотворна, и она небесконечна — курс просаживается уже сейчас и должен отойти еще на рубль-полтора. Тогда все будет на своих относительно понятных местах.

Доллар торгуется по 74,71 руб., стремится к 75,00 и должен по логике вещей вернуться в диапазон 75-77 руб. Евро стоит 89,09 руб., здесь ситуация сложнее, краткосрочный коридор держится в рамках 88,50-89,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»