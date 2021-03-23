SberCIB принял участие в размещении первых «зелёных» бессрочных еврооблигаций ОАО «РЖД» в швейцарских франках

SberCIB выступил организатором размещения «зелёных» бессрочных еврооблигаций ОАО «РЖД» в швейцарских франках, выпуск которых успешно реализован в марте текущего года. Эта сделка стала уникальной, потому что впервые был осуществлён выпуск именно «зелёных» бессрочных еврооблигаций среди российских эмитентов и это первый выпуск бессрочных еврооблигаций для компании РЖД.

SberCIB на данный момент является единственным российским банком, который выступал организатором выпусков бессрочных облигаций и еврооблигаций российских корпоративных эмитентов во всех валютах, а также единственным банком, который выступал организатором всех выпусков ESG-еврооблигаций из России в 2021 году.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– "Зелёные" рынки ценных бумаг становятся всё значимее, поэтому наша работа по размещению ESG-облигаций российских эмитентов продиктована этими изменениями. В России этот рынок находится в стадии активного формирования, и мы принимаем в этом самое деятельное участие. Выпуск "зелёных" бессрочных еврооблигаций в швейцарских франках такого крупного корпоративного клиента, как РЖД, подтверждает, что российские компании готовы к таким изменениям и поддерживают их

SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе Корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений — от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, — а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.