РСХБ сообщил об интересе инвесторов к иностранным ценным бумагам

В 2020 году инвесторы – физические лица чаще выбирали иностранные ценные бумаги. Они начали замещать ими российские акции и ОФЗ в портфеле. По оценке Россельхозбанка, интерес россиян к иностранным ценным бумагам и к финансовому рынку в целом будет сохраняться в 2021-2023 гг., чему способствует повышение финансовой грамотности и развитие банковских экосистем.

«Россияне в 2020 году вошли во вкус к инвестициям на финансовых рынках. В РСХБ мы наблюдаем увеличение спроса на весь спектр инвестиционных услуг: маржинальное кредитование для клиентов, торгующих самостоятельно, управление активами, готовые «пакетные продукты», такие как БПИФ и инвестиционный советник», – рассказал начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала АО «Россельхозбанк» Герман Григорян.

«Исторически РСХБ работает с клиентами, предпочитающими консервативный подход к инвестициям. Но даже такие клиенты уже меняют подход к составлению портфелей: если раньше клиенты предпочитали строго консервативный подход, то сегодня они стараются диверсифицировать портфель за счет добавления в него небольшой доли более рискованных инструментов: в основном это иностранные ценные бумаги и высокодоходные облигации. Если в 2019 году на брокерских счетах РСХБ 85% активов приходилось на консервативные инструменты – корпоративные облигации и ОФЗ, – то уже в 2020 году их доля снизилась до 74%», − отмечает Герман Григорян.

В 2020 году общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 18,7% и составил 947,2 трлн руб. При этом прирост на рынке акций составил 97%, на срочном рынке − 58%, денежном рынке − 23%, рынке облигаций − 9%, валютном рынке − 7% (в том числе по валютному спот-рынку − 44%). В 10 раз увеличился оборот иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже: оборот в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов по итогам 2020 года составил $167,29 млрд против $16,73 млрд в 2019 году.

Существующие ставки по российским депозитам – это не единственная причина интереса людей к фондовому рынку, указывает Герман Григорян. Все более важную роль играет рост финансовой грамотности клиентов, улучшение качества брокерских услуг и повышение их доступности благодаря цифровизации сервисов.

«Мы наблюдаем консолидацию рынка, в результате которой на рынке могут остаться только крупные участники рынка. Неотъемлемой частью борьбы за клиента является снижение комиссий, улучшение собственных мобильных приложений, расширение линейки продуктов. Но самое главное – бренды строят вокруг себя экосистему и формируют сообщество. Банк перестает быть просто источником услуг. Так, касательно брокерских услуг, клиенты получают не только доступ на биржу, но и готовые инвестиционные решения, полную поддержку – обучение, аналитические материалы для разных уровней подготовленности, торговые идеи и многое другое», − добавляет Герман Григорян.

Рост качества брокерских услуг, по его словам, заметно отражается на поведении клиентов. Если ранее на рынке присутствовали в основном лица, занимающиеся самостоятельной активной торговлей на рынке акций, то сейчас их в общем количестве новых клиентов не более 15-20%.

В 2020 году сумма активов физических лиц на брокерских счетах и счетах доверительного управления выросла почти в два раза, до 6 трлн руб., оценила Национальная ассоциация участников фондового рынка. В августе 2020 г. НАУФОР прогнозировал рост активов граждан на рынке ценных бумага до 10 трлн рублей в течение 3-5 лет.

«Предпосылки для продолжения роста инвестиционной активности в 2021-2023 гг. остаются актуальными. Увеличению интереса будут способствовать как тенденции роста спроса среди населения, так и регуляторные инициативы», – сказал Герман Григорян. Речь идет о таких инициативах регуляторов как введение ИИС 3-го типа, увеличение лимита взноса на ИИС до 3 млн рублей, смягчение требований к объектам инвестирования средств ОПИФ/БПИФ, упрощение приобретения паевых фондов.