«Открытие»: Отечественные инвесторы проявляют осторожность и снижают активность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Сырьевые контракты преимущественно снижаются. Нефть теряет более 1% на опасениях слабого спроса в Европе. Азиатские рынки под давлением на фоне обострения отношений Китая с партнёрами из Западной коалиции. На это также негативно реагируют сырьевые валюты. Поэтому в начале дня ждём от российского рынка снижение, а от рубля слабости. Из корпоративных событий отметим отчёт Etalon Group по МСФО.

Отечественные инвесторы проявляют осторожность и снижают активность

По итогам торгов 22 марта индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 3489,07 п., а РТС снизился на 0,44% до 1467,62 п. Начало торгов на российском рынке было неуверенным, но всё же рублёвый индекс смог выйти в плюс по итогам дня. Лишь два сектора показали снижение, а именно металлы и добыча (-0,16%), а также транспортный (-0,63%). В последнем случае основное давление наблюдалось со стороны акций «Аэрофлота», который снизил общий объём перевозок в феврале на 41,8%. Далее можно ожидать улучшение динамики по перевозкам, поскольку февраль был последним месяцем активной работы авиакомпании перед коронавирусным кризисом. Отметим небольшой позитив в том, что выросла загрузка пассажирских мест до 80%. В лидерах дня был сектор финансов (+1,19%), где расписки TCS Group (+2,97%) остаются главным источником волатильности. Однако на сей раз привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка также внесли свой вклад, поднявшись на 1,44% и 1,25% соответственно. В бумагах «ПИК» рост на 2,19%. Застройщик отчитался о росте выручки за 2020 год на 35,4% до 380 млрд рублей, а прибыли на 91,7% до 86,5 млрд рублей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 73,803 млрд рублей по сравнению с 125 млрд рублей в предыдущий торговый день. В целом, отечественные инвесторы проявляют осторожность на фоне роста неопределённости на внешних площадках. Доходности на рынках облигаций немного снизились по сравнению с предыдущей неделей, но могут вновь начать расти. Также присутствует некоторая нервозность из-за кризиса турецкого финансового рынка после очередного увольнения главы ЦБ. Плюс к этому высокий потенциал дальнейшего ухудшения отношений РФ и США. Во всяком случае, акции «Газпрома» (-1,95%) остаются под давлением из-за постоянных заявлений со стороны США по поводу рестрикций относительно «Северного потока 2». На осторожность также указывает снижение объёмов торгов. Соответственно, в ближайшем будущем динамика продолжит определяться внешними факторами.

В клубе получателей рестрикций прибавилось

Рубль заметно ослаб на фоне финансового кризиса в Турции. После того, как ЦБ страны повысил ставку до 19,0%, президент Реджеп Тайип Эрдоган решил уволить главу регулятора, чем напугал рынок. Позиция главы государства была известна, но инвесторов пугает непоследовательность в принятии экономических решений. Турецкая лира в утренние часы теряла более 12% против доллара США, хотя к вечеру смогла заметно отойти от минимальных значений дня. Давление испытывали не только валюты развивающихся стран, но и такие сырьевые представители, как AUD и NOK. Кроме внешних раздражителей, на рубль влияли заявления внутри страны. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность отключения РФ от системы международных платежей SWIFT. Министр иностранных дел Сергей Лавров вовсе призвал уходить от доллара, чтобы снизить санкционные риски. На внешнем поле тематика санкций также остаётся актуальной. Китай ввёл санкции против 10 чиновников Евросоюза и четырёх организаций в ответ на вмешательство во внутренние дела страны. В Евросоюзе выразили недоумение и разочарование, а также обещали впредь защищать права человека. Таким образом, можно говорить о глобальном ухудшении политического климата,, что вряд ли будет способствовать поддержанию аппетитов к риску. В контексте рубля турецкая и китайская история также создают определённую нервозность, поскольку это ключевые направления для российского экспорта. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 1,11% до 74,94, а евро на 1,36% до 89,42.

Администрация Джо Байдена готовит новые стимулы на $3 трлн

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,69% по сравнению с 1,72% в пятницу. Это привело к ожидаемому росту спроса на акции технологичного сектора (+1,93%) и распродажам в финансовом (-1,3%). Снижение доходностей означает снижение возможностей банков к получению прибыли на инструментах с минимальным риском. JPMorgan Chase & Co. (-2,69%), Bank of America Corp. (-2,26%), Citigroup Inc. (-1,44%). Однако текущая коррекция доходностей может оказаться краткой. Как сообщает CNBC, в Белом доме рассматривают варианты новых стимулирующих мер на $3 трлн. Ранее на рынке говорили о программе на $2 трлн. В частности, могут быть предложены два пакета, которые будут направлены на модернизацию инфраструктуры, борьбу с изменением климата и ликвидацию неравенства в экономике. Впрочем, перспективы поддержки республиканцами продолжают оставаться туманными, поскольку все эти инициативы предполагают повышение налогов, включая налоги на доходы богатейших американцев и корпоративные выплаты. Поэтому в администрации Джо Байдена планируют протолкнуть инфраструктурный пакет через межпартийное соглашение, а менее популярные социальные меры провести через процесс пересмотра бюджета. Уже во вторник можно ожидать роста волатильности на рынке, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Министр финансов Джанет Йеллен также примет участие в дискуссии о том, как ФРС и финансовое ведомство реагируют на вызовы пандемии. Самым громким корпоративным событием дня стали новости о том, что Kansas City Southern (+11,12%) будет куплена канадской железнодорожной компанией Canadian Pacific Railway (-5,8%) почти за $25 млрд. На рынке появится оператор железнодорожной сети, чьи операции распространятся от Канады до Мексики. По итогам дня:

DJIA - 32731,20 п. (+0,32%),

S&P 500 - 3940,59 п. (+0,70%),

NASDAQ - 13377,54 п. (+1,23%).

Тематика санкций неприятно удивила китайский рынок

Азиатские рынки преимущественно снижались. Наиболее отрицательную динамику показывают китайский рынок. Инвесторы неожиданно столкнулись с фактором, который ранее почти не беспокоил. Накануне Китай принял санкции против европейских чиновников и организаций в ответ на давление по поводу вопросов внутренней политики, включая права человека в Синьцзян-Уйгурском округе. Санкции против китайских чиновников приняли в Канаде, Великобритании, США и Евросоюзе, но пока КНР ответил лишь по европейскому направлению. Кроме того, появились опасения, что власти страны начнут более активно сворачивать меры стимулирования периода пандемии, дабы не допустить неблагоприятного сценария разогрева инфляции. Рост внешнеполитических рисков по Китаю негативно сказывается на валютах сырьевой группы. AUD, NZD теряли 0,75% и 1,1% против валюты США. Индекс доллара повышался на 0,17% до 91,90 п., а вот доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,67%. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 29059,25 п. (-0,39%),

Hang Seng - 28470,16 п. (-1,44%),

ASX 200 - 6745,40 п. (-0,11%),

Shanghai Composite - 3404,49 п. (-1,13%),

KOSPI - 3008,06 п. (-0,90%).

Карантины в Европе и санкции против Китая повышают риски для сырьевого спроса

На рынке нефти позитива пока нет. Германия продлила национальный карантин до середины апреля, что предполагает сохранение слабого топливного спроса. Неожиданные политические осложнения в отношениях КНР и Западной коалиции намекают о возможных экономических проблемах в будущем. Нигерия снизила отпускные цены на поставки в апреле, что может говорить о более слабом спросе. Лишь ожидания по американским запасам предлагают поддержку нефти. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижение запасов нефти в США за прошлую неделю на 0,9 млн бар. К 9:00 мск:

Brent - $63,84 (-1,21%),

WTI - $60,81 (-1,22%),

Золото - $1736,4 (-0,10%),

Медь - $9035,68 (-0,99%),

Никель - $16480 (+0,10%).

Следующие макроэкономические события запланированы на понедельник: