Комментарии

ПСБ: Рублевые облигации остаются под давлением продавцов

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник рынок ОФЗ негативно отреагировал на события в Турции. Ослабление лиры и рост доходности турецких гособлигаций спровоцировали ослабление рубля и рост доходности ОФЗ на 4-6 б.п. по всей кривой. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 вчера выросла до 7,14% годовых. Снижение нефтяных цен вчера продолжилось, что также не добавляет оптимизма в отношении рублевых облигаций.

Учитывая навес предложения нового госдолга со стороны Минфина РФ, в ближайшие дни мы не видим предпосылок для восстановления цен ОФЗ. Для 10-летних гособлигаций диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых остается актуальным.

В корпоративном сегменте происходит переоценка облигаций вслед за ОФЗ. Вчера Группа ВИС (A(RU) – АКРА) повысила ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П02 с первоначально объявленного уровня 9,00% до 9,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,58% годовых. Сбор заявок на выпуск пройдет 23 марта

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги