ИАЦ «Альпари»: Рубль так и не смог оправиться после заявлений Байдена

В понедельник, 22 марта, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,11%, до 74,94 руб., евро/рубль — на 1,36%, до 89,42 руб., фунт/рубль — на 0,98%, до 103,85 руб.

Рубль стал сдавать позиции с открытия Мосбиржи. Несмотря на то, что нефть торговалась в плюсе большую часть времени, рубль обновил минимумы против иностранных валют. Он подешевел вслед за другими валютами развивающихся рынков на фоне обвала турецкой лиры и из-за ожиданий ужесточения антироссийских санкций.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отправил в отставку главу ЦБ Наджи Агбала. Турецкая лира составила 7,96 за доллар, что почти на 10% ниже уровня закрытия в пятницу. Курс доллара повышался на 15,58%, до 8,28. К закрытию дня пара USDTRY откатилась на 50%, до 7,72 руб., но рублю это уже не помогло.

Из-за ужесточения санкций участники рынка стали продавать российские облигации. Индекс RGBI снизился на 0,36%, до 145,30 пункта. Пара доллар/рубль повышалась до 75 руб. за доллар.

Во вторник, 23 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,02. Основные валюты торгуются в минусе. Наибольшие потери несут новозеландский и австралийский доллары. Они являются активами-индикаторами склонности к риску. Причиной ухода от риска стала новость о санкциях — США ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников в ответ на нарушения Пекином прав человека в провинции Синьцзян. Они стремятся привлечь Пекин к ответственности за массовые задержания мусульманских уйгуров на северо-западе Китая, где, по мнению Соединенных Штатов, Китай совершает геноцид.

Торги по рублю открылись снижением. Он продолжает сдавать позиции иностранным валютам. Курс доллара повысился до 75,12 руб. Внешний фон значительно ухудшился, так что эффект от налогового периода незаметен. Если усилятся снижение цен на нефть и продажи ОФЗ, то пара двинется к уровню 76,35 руб. Это ключевое сопротивление, после которого доллару откроется дорога к 80 руб.

Фондовый рынок

В понедельник российские индексы закрылись разнонаправленно. Рублевый индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 3489,07 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,44%, до 1467,62 пункта. События в Турции через рубль надавили на индекс РТС. Падение было незначительное. Значение индекса осталось в пятничном диапазоне 1461-1491 пунктов.

Во вторник торги на Мосбирже открылись снижением по курсу рубля и фьючерсам на индексы. Фьючерс на S&P 500 тоже снижается и можно предположить, что падение по индексу РТС продолжится до 1450 пунктов.

Индекс МосБиржи может остаться торговаться в боковом тренде. Участники рынка ожидают новых санкций от США, поэтому факторов для роста на сегодня нет. Поддержка находится на 3463 пунктов. Если покупатели акций входящих в индекс без боя сдадут уровень 3448, то продажи увеличатся. В этом случае к концу недели мы увидим падение индекса МосБиржи до 3390.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»