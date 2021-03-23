«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Etalon Group

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста на фоне публикации отчетности стали акции ГК ПИК (+3,01%). В число аутсайдеров попали акции Башнефти (-5,56%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Курс рубля к доллару достиг отметки 75. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не два обстоятельства. Во-первых, цена на нефть не продемонстрировала нового заметного снижения и до публикации статистики по запасам, вероятнее всего, будет находиться вблизи отметки $65 за баррель. Во-вторых, доходность рублевых бумаг вновь начала расти и достигла 7,15% по 10-летним облигациям: иностранные игроки, по всей видимости, сокращают позиции в них. Определенное влияние оказал и внешний фон: произошел очередной резкий обвал курса турецкой лиры, что также заставляет международных инвесторов переоценивать риски в валютах стран с развивающейся экономикой. В среднесрочном плане на валютном рынке сохраняется спокойствие: пара USD/RUB не вышла из широкого коридора 73–76 и до конца месяца, по всей видимости, будет торговаться в рамках указанного диапазона.

Эталон (+0,51%) отчитается за 2020 год по МСФО. Выручка компании достигла 80 млрд руб., EBITDA может составить 13 млрд руб. Консенсус-прогноз по прибыли — 3,5 млрд. руб. Ожидается, что по итогам текущего года выручка может увеличиться на 15%, до 92 млрд руб.Компания одобрила допэмиссию 88,5 млн акций (30% капитала), что будет способствовать снижению долговой нагрузки, которая по итогам 1-го полугодия достигла 4,5x EBITDA.

По нашим ожиданиям, динамика будет разнонаправленной. Внешний фон спокойный. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 74,50–75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450–3500 пунктов.