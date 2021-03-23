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ПСБ: Рубль находится под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник утром национальная валюта продолжает находиться под давлением внешнего фона. Продажам в рубле способствует дальнейшее отступление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть ниже 64 долларов за баррель, а также ослабление валют развивающихся стран. В результате, пара доллар/рубль в рамках утренней сессии поднялась выше 75 рублей. Закрепление выше данного уровня будет сигнализировать о слабости национальной валюты и возможном продолжение ее ослабления. При этом сдерживающим фактором для роста американской валюты станет приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта, что повышает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. На наш взгляд, данный фактор может удержать доллар под верхней границей диапазона 73-75 рублей в рамках ближайших сессий.

Напомним, что по итогам понедельника рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 1,1%, вплотную подойдя к отметке 75 рублей, евро прибавил 1,4%, поднявшись до 89,4 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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