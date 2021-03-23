ПСБ: Сегодня не исключаем отката индекса МосБиржи к 3450 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В начале недели мировые рынки испытывают дефицит идей для роста. Несмотря на некоторый откат долларовых ставок (доходность 10-летних UST, ключевого бенчмарка «длинных» ставок в США, чуть снизилась, отступив к 1,67% годовых, текущему уровни инфляции в США), большинство рынков провело день достаточно безыдейно, оставшись под давлением коррекционных настроений, хотя и умеренных. Спрос на акции был сегментированным: инвесторы, учитывая возросшую неуверенность относительно устойчивости текущего состояния мировой экономики в условиях повышенных долларовых ставок и сложной ситуации с коронавирусом и вакционацией, предпочли продолжить фиксировать прибыль в циклических секторах, в то время как спрос на hi-tech инерционно сохранился. В результате индекс развивающихся стран MSCI EM (-0,04%) завершил день символическим снижением, показав негативную динамику третий день подряд. А вот индекс MSCI World смог подрасти на 0,5%: несмотря на разнонаправленную динамику европейских биржевых индикаторов, основные индексы США неплохо выросли (DOW Jones IA: +0,3%; S&P500: +0,7%; NASDAQ Composite: +1,2%), ведомые «весовым» hi-tech, правда, при низкой торговой активности. Отметим, что тональность статистики начала недели пока минорна – продажи на вторичном рынке жилья в США упали сильнее ожиданий (до 6,22 млн домов в аннуализированном выражении, минимума с августа; ожидался, по консенсусу Рейтер, откат к 6,5 млн.) на фоне роста ипотечных ставок. Негативным фактором для рынков выступает и некоторый рост геополитической напряженности между Китаем и странами Запада, обменявшимися вчера персональными санкциями.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках преобладают умеренно негативные настроения. Так, азиатские рынки преимущественно в «красной» зоне, ведомые китайским и гонконгским индексами, теряющими более 1%, фьючерсы на индексы США теряют 0,3%-0,5%. Под давлением цен на нефть и промышленные металлы. Мы ожидаем сохранения негативных настроений на мировых рынках сегодня. Из значимых событий дня – данные по продажам новостроек в США и выступления ряда представителей ФРС.

В понедельник индекс МосБиржи смог подрасти и прибавил 0,4% при поддержке стабилизации внешнего фона, способствовавшего росту «голубых фишек» финансового и нефтегазового секторов. В лидерах роста оказались акции ПИК (+3,1%), в ходе торгов вплотную подходившие к многолетним пикам при поддержке сильной финотчетности, а также акции TCS Group (+2,7%), отыгрывающие позитивный настрой в США. Отметим, однако, что торговая активность в ходе вчерашних торгов была низкой – объем торгов акциями оказался меньше 78 млрд руб., что заметно ниже средней за предыдущие 5 торговых сессий (133 млрд руб.).

Учитывая невнятную динамику мировых рынков на утро и вновь уход котировок нефти Brent ниже 64 долл./барр., сегодня на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы. Полагаем, что индекс МосБиржи во вторник постарается удержаться в верхней части нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов, но не исключаем отката к его середине в случае сохранения слабости нефти в течение дня.

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