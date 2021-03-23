ПСБ: Мы ожидаем сохранения умеренно негативных настроений на мировых рынках во вторник

Ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 73-75 руб. в рамках ближайших сессий

Полагаем, что индекс МосБиржи во вторник будет находиться под давлением, но постарается удержаться в верхней части нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов

Для 10-летних гособлигаций диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых остается актуальным

ПИК (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. увеличил EBITDA в 1,7 раза, до 112 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы высоко оцениваем результаты группы ПИК, отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%.

Рост выручки произошел на фоне увеличения продаж недвижимости. Рост EBITDA и чистой прибыли произошел вслед за ростом выручки. Положительное влияние на чистую прибыль также оказало увеличение финансовых доходов в 3,7 раза. Представленные финансовые результаты оказались сильнее ожиданий рынка и, по нашему мнению, могут оказать положительное влияние на динамику котировок. Мы повысили целевую цену акций ПИК до 949 руб./акцию, рекомендация - «покупать».

Группа ЛСР (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. увеличила выручку по МСФО на 7%, до 118 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания представила сильные финансовые результаты по итогам 2020 года, что обусловлено сильной конъюнктурой рынка недвижимости вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Ожидаем, что улучшение ситуации на рынке недвижимости позволит вернуться ЛСР к выплате совокупных годовых дивидендов на уровне 78 руб./акция, предполагаемая дивидендная доходность - 9,2% - одна из лучших в секторе. Наша целевая цена для акций ЛСР – 1103 руб./акцию, рекомендация - «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»