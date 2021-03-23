Банк «Открытие»: Спрос на нефть восстанавливается медленнее, чем планировалось

Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research».

В марте ОПЕК, Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA) и Управление энергетической информации США (EIA) обновили свои прогнозы по рынку нефти. В 2021 году они ожидают рост среднегодового спроса на нефть по сравнению с прошлым годом примерно на 5,5-6 млн баррелей в день, при этом на уровень 2019 года вернуться получится только к 2022-2023 годам.

Прогноз цены на нефть в текущих условиях можно делать только как сценарный, поскольку в настоящий момент сталкиваются неопределенности сразу по всем необходимым для прогнозирования параметрам – это неопределенности спроса, неопределенности предложения и неопределенности финансовых рынков.

Реальная экономика восстанавливается, но темпы вакцинации все еще недостаточны для быстрого открытия границ и возвращения к доковидной свободе перемещения. А это сдерживает рост на авиатопливо, бензин и дизель. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. При этом страны-лидеры по показателю популяционного иммунитета показывают разную динамику новых случаев: в США наблюдается стабильность, в Чили – рост, в Великобритании и ОАЭ – снижение новых случаев. Зато в Израиле, первым достигшим иммунитета выше 67%, заболеваемость резко сократилась до значений, близким к минимальным за последние полгода. Это внушает надежду на победу над вирусом.

На заседании в марте ОПЕК+ достаточно неожиданно для рынка практически сохранил объем предложения неизменным. Цены отреагировали существенным ростом. На апрельском заседании ОПЕК+ будет снова рассматривать вопрос целесообразности увеличения добычи в мае на 500 тысяч баррелей в сутки, а также снижения добровольных дополнительных ограничений в 1 млн баррелей в сутки, принятых на себя Саудовской Аравией. Сейчас выглядит так, что ОПЕК+ научились контролировать рынок нефти в новых условиях, и цены на уровне 65 долларов за баррель нефти марки Брент участников альянса вполне устраивают. В этих условиях ОПЕК+ может не спешить с наращиванием добычи, провоцируя рынок на сокращение избыточных накопленных запасов дешевой нефти.

Тем более, что ожидаемый прирост добычи в США пока не происходит, несмотря на рост цен марки WTI выше 60 долларов за баррель. Роста буровых установок тоже не происходит, но зато существенно растет продуктивность нефтяных скважин со сланцевой нефтью практически по всем американским нефтяным регионам. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 году, когда восстановление добычи в США началось с роста нефтеотдачи готовых скважин и только через несколько месяцев пошло увеличение буровых установок. Риск увеличения добычи в США остается, хотя и воспринимается участниками рынка как умеренный.

Пока самый бурный рост демонстрируют финансовые рынки, подогреваемые мягкой монетарной политикой ключевых мировых центров. Рост доходностей казначейских облигаций США может повлечь отток инвестиций из сырьевых товаров, включая нефть, в безрисковые высокодоходные бумаги. Укрепление доллара также оказывает давление на нефтяные цены.

В базовом сценарии – при медленном восстановлении спроса, продолжении регулирования предложения со стороны ОПЕК+ (ожидаем плавное увеличение добычи в течение года), отсутствии резкого роста сланцевой добычи в США и резких изменений на мировых финансовых рынках – мы не меняем свой прогноз и ожидаем снижения цены на нефть до 60 долларов за баррель нефти марки Брент к концу 2021 года.