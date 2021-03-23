«Фридом Финанс»: Акции нефтеперерабатывающих компаний подходят для хеджирования инфляционных рисков

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск прибавил 0,4%, отыграв вчерашний рост американского фондового рынка. Между тем на премаркете фьючерсы на ведущие индексы США снова ушли в минус, а нефть продолжает корректироваться.

Краткосрочным фоном для инвесторов служит новость о продлении карантина в Германии до середины апреля. Доходность трежерис в США пошла вниз. Их динамику определяют технические факторы, ожидания крупных размещений, а также фиксация прибыли продавцами на сообщении о том, что ФРС не продлит льготные условия формирования резервов под высоколиквидные активы. Ужесточение денежно-кредитной политики в России и Турции косвенно поддерживает спрос на «качество», поскольку формирует тенденцию к уменьшению риска, связанного с инвестициями в долговые бумаги США.

В лидерах роста сегодня акции нефтеперерабатывающих компаний. Поводом для активизации покупок стало решение Казаньоргсинтеза выплатить в виде дивиденда 3,36 руб. на обыкновенную и 0,25 руб. на привилегированную акцию. Это означает снижение дивиденда по обыкновенным акциям на 40% что пропорционально сокращению чистой прибыли компании по РСБУ. Акции Казаньоргсинтеза очень существенно отстали от широкого рынка по темпам восстановления, а новость о дивидендах способствует улучшению прогнозов справедливой стоимости бумаг компании. Дополнительный позитив связан с обращением Независимого топливного союза (НТС) к премьер-министру с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, так как, по прогнозу организации, цены на бензин в России могут вырасти на 14%. На данный момент правительство воздерживается от комментариев, которые могли бы свидетельствовать о рисках нерыночного, угрожающего финансам отраслевых компаний, регулирования цен в секторе. Это позитивно воспринимается участниками торгов.

Акции Х5 и Ленты торгуются хуже рынка. Давление на их котировки оказывает новость о решении кабинета министров субсидировать производителей сахара и подсолнечного масла в обмен на обещание не поднимать цены на эти продукты. Возможно, в отрасли опасаются, что размер субсидий не покроет издержек, связанных с ограничением изменения отпускных цен.

Поскольку динамика кредитных ставок не слишком влияет на продажи нефтеперерабатывающих компаний, а их бизнес поддерживает конъюнктура на нефтяном рынке, акции представителей отрасли подходят для хеджирования долгосрочных инфляционных рисков больше, чем бумаги ретейлеров.

Во второй половине дня мы прогнозируем возвращение умеренно негативной динамики на отечественные фондовые площадки. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3440-3545 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,00-75,60 и 87,95-90,10 соответственно.