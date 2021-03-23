«Фридом Финанс»: Коррекция доходностей продолжается

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 22 марта американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,70%, до 3941 пунктов, Dow Jones прибавил 0,32%, NASDAQ вырос на 1,23%. Ярко выраженным лидером стал ИТ-сектор, показав прирост в 1,93% на фоне сохраняющегося перетока капитала обратно в сторону акций «роста». Слабую динамику продемонстрировали сектора финансов (-1,30%) и энергетики (-1,01%). Доходность по десятилетним трежерис продолжает снижаться после резкого скачка на прошлой неделе. Дальнейшая динамика ставок будет определяться крупным размещением бумаг и риторикой Джерома Пауэлла.

Транспортная компания Kansas City Southern (KSU: +11,1%) будет приобретена Canadian Pacific Railway (CP: -5,8%) за $29 млрд.

В ходе испытаний вакцины AstraZeneca (AZN: +4%) было установлено, что она эффективна в 79% случаев заболеваний COVID-19 с выраженной симптоматикой и в 100% случаев способна защитить от тяжелого течения болезни.

Trex Co. (TREX: -1,4%) сообщила о понижении целевых показателей на первый квартал 2021 года ввиду короткого замыкания на одной из производственных точек.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику с акцентом на переток капитала из акций «стоимости» в компании «роста» ввиду стабилизации ситуации на рынке облигаций. Доходности по 10-летним трежерис по-прежнему снижаются после пика 1,73%, достигнутого 19 марта — на следующий день после заседания ФРС. На этой неделе ставки по бондам продолжат оставаться в фокусе внимания ввиду предстоящего крупного размещения облигаций 25 марта. Кроме того, на сегодня запланирована речь главы ФРС, Джерома Пауэлла, который выступит с обзором экономических перспектив, что также будет определять динамику ставок.

Параллельно идет подготовка плана по развитию инфраструктуры объемом $3 трлн. Согласно данным CNN, программа будет представлена президенту Джо Байдену уже на этой неделе. Ожидается, что план будет затрагивать вопросы по развитию инфраструктуры и чистой энергетики, а также внутриэкономические аспекты. На данный момент окончательное решение по новому плану стимулирования экономики еще не принято, однако, согласно данным Bloomberg, первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 года обосновывается именно необходимостью финансировать данную программу.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 просел на 0,95%, японский Nikkei 225 потерял 0,61%, гонконгский Hang Seng упал на 1,34%. Европейский EuroStoxx 50 снизился на 0,34%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис продолжает опускаться ниже 1,7%. Фьючерс на нефть марки Brent держится вблизи $64. Золото торгуется на уровне $1736.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3920–3970 пунктов.

23 марта будут опубликованы данные по продажам нового жилья в США за февраль. Показатель ожидается на уровне 875 тыс. объектов против 923 тыс. месяцем ранее.

23 марта Adobe (ADBE) представит отчет по итогам 1-го квартала 2021 года. Консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки на 21,5% г/г, до $3,75 млрд, в соответствии с первоначальным целевым уровнем. Ускорение роста в 1-м квартале 2021 года обусловлено приобретением компании Workfront (+$25 млн) и эффектом дополнительной недели в отчетном периоде (+$230 млн). Ожидается рост прибыли на акцию (не по GAAP) на уровне 22,9% г/г, до $2,79. Мы полагаем, что эмитент имеет шансы на завершение квартала выше ожиданий ввиду сохранения высокого спроса на облачные решения, о чем можно судить по недавним отчетам компаний Oracle (ORCL), Salesforce (CRM) и Workday (WDAY). Драйвером роста выручки компании останется сегмент Creative Cloud. Направление Digital Experience будет отставать, но мы ожидаем улучшения его динамики в течение 2021 года.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 78 из 100, отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. При этом вероятна краткосрочная консолидация, так как по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, которая пока ограничивает активность покупателей. Ключевым сопротивлением в случае продолжения восходящего движения выступает уровень 4000 пунктов.