ИАЦ «Альпари»: Минфину РФ стоит обратить внимание на рынок акций

Министерство финансов РФ выступило с инициативой потратить существенную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на кредитование других государств. По мнению чиновников, это поможет защитить деньги от их блокировки Соединенными Штатами. Такой формат также предполагает размещение средств ФНБ фактически в валютные активы, но при этом вне юрисдикции стран, проводящих санкционную политику.

Идея нам, мягко сказать, не нравится. Ликвидность данных инвестиций будет не особо высокой. Кредиты правительствам — это не ценные бумаги и не банковские депозиты. Но главный вопрос — каким странам они будут выдаваться? С Украины $3 млрд по еврооблигациям Януковича Россия который год получить не может. Если это будут кредиты Беларуси, Киргизии или Венесуэле, то о них лучше сразу забыть. Мы бы даже Эрдогану в долг не дали. Долги отдают только трусы, а он однозначно не трус.

Наше мнение, что стоит обратить внимание на рынок акций. Фондовые рынки существуют не только в США. Не стоит забывать и об акциях российских компаний, которые торгуются на Московской бирже. Дивидендная доходность у многих фишек выше, чем по ОФЗ. В мире очень много горячих денег, акции и крипта дорожают по всему миру. Криптовалюта, конечно, очень рискованная история, но рынок акций очень даже ничего. Акции в отличие от кредитов абсолютно ликвидны.

Ну и, конечно, не стоит забывать о гражданах своей страны. Можно и нужно обнулить НДФЛ по дивидендам по акциям для мелких спекулянтов, отменить введенный недавно налог на банковские депозиты. Естественно, очень хорошая и уже опробованная идея – выплаты на детей. Вполне можно снизить объем эмиссии ОФЗ. Зачем брать деньги в казну, чтобы потом давать их в долг под аналогичный процент. Смысл работать с нулевой маржой? Кстати, обнуление суверенного долга автоматически повысит рейтинги Moody’s или S&P. Политика политикой, но игнорировать факты они не смогут.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»