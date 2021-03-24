ИАЦ «Альпари»: На рынке продолжают продавать

Отечественный фондовый рынок во вторник падает, хотя и не так значительно, как мог бы. Индекс МосБиржи проседает до 3482 пунктов и может оставаться в пределах 3475-3500 пунктов. Индекс РТС снижается до 1442 пунктов из-за валютной качки и способен отступать к 1435 пунктам.

Лучше рынка выглядят акции «ФосАгро», «Новатэка», префы «Сургутнефтегаза». Под заметное давление попали бумаги «Россетей», «Ленты», «Мечела». Сейчас на площадке слишком много эмоций, но рано или поздно коррекция бы случилась, так как рынки капитала забрались слишком высоко.

Рубль закономерно реагирует на совокупность негатива, который обступил со всех сторон. Это и падающая в цене нефть — баррель рухнул до $62,86, и укрепление доллара на мировой арене, и ситуация с турецкой лирой, которая попала в зону волатильности. Еще на прошлой неделе было видно, как использовались механизмы финансов институциональных инвесторов. Тот же «Сбербанк» выкупал часть ОФЗ, но рано или поздно эффект от таких шагов должен был закончиться. Он и закончился.

Вечером во вторник доллар стоит 76,06 руб., и если ему удастся закрепиться выше 76,00 руб. по итогам дня, то новой целью подъема станет область 76,15/76,35. Тот факт, что гринбек вернулся в торговый коридор 75-77 руб., оценивается безусловно положительно. В силу фундаментальных факторов ему именно там и место. Евро торгуется по 90,25 руб., восстанавливается с опорой на просевший рубль. В паре евро/рубль много эмоций, и когда они улягутся, инструмент вернется в пределы 88-91 руб.

Традиционные аукционы Минфина по размещению ОФЗ на среду отменены, рынок долга в глубоком пике.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»