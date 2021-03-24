«Фридом Финанс»: Рубль потерял равновесие

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Западные площадки остановились вблизи своих годовых максимумов. Динамика в США и Европе сегодня не выразительная: Америка открыла сессию разнонаправленно, в ЕС преобладает боковой тренд, слабо падает британский FTSE 100. Азия этим утром закрылась в минусе, теряя по основным индексам до 1,5%. Инвесторы распродают активы развивающихся стран на фоне валютного кризиса в Турции. Более 1% теряет индекс MSCI Emerging markets.

На нефтяном рынке преобладают коррекционные настроения. Инвесторы выходят из длинных позиций в сырье, ожидая падения спроса из-за третьей волны заболевания COVID-19 в Европе. Новые локдауны привели к падению Brent на 3% в течение дня. Баррель суммарно с начала прошлой недели откатился на 12,5% к отметке $62,5, а в моменте проседал ниже $61,5. Сейчас сырье на минимумах месяца вблизи сильной линии поддержки, откуда с наибольшей вероятностью начнется восстановление котировок.

Валютный индикатор российского рынка РТС сегодня снижался до 1425 пунктов, что также соответствует минимумам этого месяца. Инвесторы активно выкупают просадку, ограничивая дальнейшее снижение рынка. Впрочем на фоне внешнего негатива РТС временно может дойти до 1400 пунктов. Ориентир на среду – диапазон 1400-1450.

Индекс Мосбиржи держится заметно лучше, чем РТС, благодаря поддержке со стороны слабого рубля. Индикатор на отметках середины марта. За последние три сессии он держится в узком диапазоне 3450-3500 пунктов. На ожиданиях роста рубля индекс Мосбиржи может остаться в указанном диапазоне еще на ближайшие пару сессий.

Среди акций наибольший рост сегодня показывают Фосагро (+3,8%), Эн+ Групп (+3,2%) и Новатэк (+2,7%). В лидерах снижения: Россети (-3,9%), ЛСР (-3,4%), Лента (-2,9%). Игроки рынка ребалансируют портфели с поправкой на заметно просевший рубль. Рост Фосагро в этом свете выглядит как удачная идея для вложений в экспорт, не связанный с нефтянкой, потенциально подверженной санкциям. Бумаги могут обновить исторический максимум в районе 4270 рублей уже в ближайшие две недели.

Основные валютные пары вышли из равновесия, в котором они пребывали несколько недель подряд. Доллар приблизился к 76,3 за единицу, евро преодолел отметку 90,7. Это реакция нерезидентов на распродажу бондов развивающихся стран, вызванную кризисом в Турции. Эффект вряд ли будет продолжительным. Однако нельзя исключать, что уже в среду доллар прыгнет в коридор 76,5-77, а евро соответственно в зону 91-91,5.