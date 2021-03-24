ПСБ: Финансовые результаты ЛСР по итогам 2020 года

Группа ЛСР представила ожидаемо сильный финансовый отчет по МСФО по итогам 2020 года. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения спроса и цен на недвижимость.

Выручка за отчетный период составила 118,1 млрд руб. (+6,9% г/г), EBITDA – 27,4 млрд руб. (+30,1% г/г), чистая прибыль – 12,0 млрд руб. (+61,0%).

Рост выручки произошел на фоне увеличения средней цены реализации. По итогам 2020 года продажи в натуральном выражении выросли на 1% – до 0,826 млн кв. м, однако рост средней цены реализации составил 12% – до 115 тыс. руб./кв. м.

С точки зрения региональной структуры основной вклад в результаты Группы ЛСР внес Санкт-Петербург. По этому направлению компания увеличила выручку на 33% - до 55,4 млрд руб. (доля в общей выручке - 47%). Этот географический рынок оказался наиболее рентабельным (рентабельность по скорректированной EBITDA – 33%).

Рост EBITDA произошел вслед за ростом выручки. Рентабельность по EBITDA выросла на 4,1 п.п. – до 23,2%, за счет увеличения цен и контроля издержек.

Свободный денежный поток Группы ЛСР снизился на 16,4% - до 20 млрд руб., но это было обусловлено сильным ростом капитальных затрат по сравнению с 2019 годом, в частности, в 2 раза в бизнес-сегменте «Строительные материалы».

Позитивным моментом отчетности стало также снижение долговой нагрузки: чистый долг/EBITDA Группы ЛСР снизился до 0,6х с 1,1х в 2019 году.

Мы позитивно оцениваем результаты Группы ЛСР, отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой, в частности, на рынке в Санкт-Петербурге вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%.

Ожидаем, что улучшение ситуации на рынке недвижимости позволит в этом году вернуться Группе ЛСР к выплате совокупных годовых дивидендов на уровне 78 руб./акцию, ожидаемая дивидендная доходность - 9,2% - одна из лучших в секторе. Наша целевая цена для акций Группы ЛСР – 1103 руб./акция. Мы рекомендуем «покупать» акции Группы ЛСР.

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