ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро негативные

Аналитики ПСБ ожидают закрепления американской валюты в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля и попыток тестирования его верхней границы, а индекс МосБиржи попытается удержать позиции в середине диапазона 3400-3500 пунктов, 10-летние ОФЗ будут торговаться в диапазоне 7,10 – 7,35% годовых.

Etalon (-) в 2020 году снизил выручку на 6,7%, до 78,7 млрд руб. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение выручки за прошлый год в компании обусловлено введёнными в Москве ограничениями на строительство в связи с коронавирусом. Вместе с тем Эталон продемонстрировал увеличение рентабельности бизнеса на фоне роста средней цены реализации недвижимости на 21%, а также контроля издержек. Считаем, что в текущем году благоприятная конъюнктура на рынке недвижимости поддержит финрезультаты Etalon Group.

Акции ПАО «Высочайший» (GV Gold) начнут торговаться на МосБирже с 1 апреля

НАШЕ МНЕНИЕ: Бизнес компании выглядит сильным: в 2020 году Высочайший (GV Gold) смог увеличить выручку на 41%, довести рентабельность по EBITDA до 53% на фоне благоприятной конъюнктуры рынка драг. металлов (+24% г/г) и роста реализации золота (+14%). Успешный год позволил компании перед IPO заметно снизить долговую нагрузку (показатель чистый долг/EBITDA- 0,77х). Компания также представила позитивный прогноз по операционным показателям до 2025 г. Высочайший обладает привлекательной див. политикой: дивиденды при показателе чистый долг/EBITDA ниже 1,5х будут составлять 40% от EBITDA, причем буду выплачиваться ежеквартально. По итогам 2020 года компания планирует выплатить около 4,5 млрд руб. По нашим оценкам, справедливым текущим диапазоном значений по EV/EBITDA2020 выглядит 5,7-6,5х. Соответственно, он дает нам оценку капитализации компании в 1,2-1,45 млрд долл. или, по текущему курсу, 91-110 млрд руб., что соответствует заявленному организаторами диапазону размещения акций. Учитывая наш долгосрочный взгляд на цены на драгоценные металлы и ожидания повышения оценок сегмента, а также прогноз по росту производства и выглядящий неплохим дивидендный профиль компании, мы полагаем, что участие в IPO Высочайшего (GV Gold) вполне оправданно.