Комментарии

ПСБ: Нефть стремится к фундаментально оправданным значениям Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– Цены на нефть Brent на утро среды немного восстанавливаются после обвала накануне к минимумам начала февраля (60,5 долл./барр). От недавних пиков котировки откатились уже почти на 15%, возвращаясь к более фундаментально оправданным уровням. Продолжение распродажи в сырье обусловлено отсутствием идей у инвесторов для дальнейшего роста сырья. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 2,9 млн барр. Запасы бензинов снизились на 3,7 млн барр., а запасы дистиллятов - выросли на 0,2 млн барр.



Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. Темпы снижения цен на нефть оцениваем как избыточное и ждем сегодня попыток Brent вернуться к 62 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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