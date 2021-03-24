ИАЦ «Альпари»: Курс доллара пробивает ключевой уровень сопротивления 76,45 руб.

Во вторник, 23 марта, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,93%, до 76,39 руб., евро/рубль — на 1,17%, до 90,46 руб., фунт/рубль — на 1,09%, до 104,96 руб. Иностранные валюты продолжили активно дорожать против российской валюты. Рубль ослабился на опасениях санкций, обвалившейся нефти и общем укреплении доллара США.

Евро распродавали из-за третьей волны заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе. Германия продлила срок блокировок до 18 апреля. Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу.

Бегство из рисковых активов спровоцировали санкции против Китая и решение правительства Новой Зеландии пресечь спекуляции на рынке жилья. На этой новости Новозеландский доллар обвалился на 2,18% против доллара США. Именно «новозеландец» спровоцировал трейдеров закрывать длинные основным валютам.

Дополнительное давление на рубль оказывал валютный кризис в Турции, а также распродажа ОФЗ.

В среду, 24 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,76%, до $60,86. Пара доллар/рубль остановилась на ключевом уровне сопротивления 76,45 руб. Текущий курс доллара — 76,70 руб. Слабость нефтяного рынка из-за третьей волны в Европе негативно влияет на рубль. Плюс также участники рынка уходят в доллар на ожиданиях новых санкций против России. Минфин отказался проводить аукционы в среду. Если сегодня продолжится падение индекса RGBI и цен на нефть, то есть вероятность дальнейшего роста до 77,50 руб. за доллар. Здесь включается активная фаза ослабления рубля, так как курс выйдет из ценового диапазона 72,50–76,50, который формируется с середины декабря 2020 года. Коррекция до уровня 75,40 руб. за доллар по итогам дня будет позитивным сигналом для рубля.

Фондовый рынок

Торги на российском рынке закрылись снижением по индексам. По итогам дня рублёвый индекс МосБиржи снизился на 0,63%, до 3467,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,18%, до 1435,67 пункта. Индекс РТС упал сильнее из-за ослабления рубля на 1,9%, а также падения цен на нефть на 6%.

Рубль открылся снижением. Пара доллар/рубль повышалась до 76,98 руб. за доллар. Цена вышла из длительного диапазона, поэтому наблюдается некоторая паника у покупателей, так как ослабление рубля может усилиться. Учитывая слабость рубля и отсутствие активности покупателей на нефтяном рынке, можно предположить, что индекс РТС останется подавлением и рискует упасть до 1410 пунктов. Индекс МосБиржи торгуется около трендовой линии от 2658,49. Если уровень 3445 не устоит, то его тоже ожидает падение на 1,5-2,5%.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»