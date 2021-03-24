ПСБ: Минфин РФ в среду не будет размещать ОФЗ из-за ухудшения рыночной конъюнктуры

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:



– Во вторник снижение цен рублевых облигаций продолжилось. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 вчера выросла до 7,25% годовых (+11 б.п. за день, +130 б.п. с начала года). Российские еврооблигации дешевеют на фоне сочетания нескольких факторов: снижение Brent до 60,8 долл за баррель (-5,9%), усиление санкционных рисков, ослабление спроса на активы развивающихся стран на фоне падения цен турецких облигаций и введения новых локдаунов в Европе.



Минфин РФ 24 марта решил не проводить аукционы по размещению ОФЗ, сославшись на рост рыночной волатильности. Такая позиция Минфина в ближайшие дни будет способствовать стабилизации цен рублевых облигаций. Текущий уровень премии в 10-летних ОФЗ к нейтральному уровню ключевой ставки (5-6%) расширился до 125 – 225 б.п., что существенно выше справедливого уровня, который мы оцениваем около 70 б.п. По мере восстановления спроса на риск ЕМ доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения в диапазон 6,70 - 7,00% годовых. Сегодня ожидаем, что 10-летие ОФЗ будут торговаться в диапазоне 7,10 – 7,35% годовых.