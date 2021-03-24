«Открытие»: Отечественный рынок оказался в заложниках чужих санкций

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

– К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,68% до 3465,49 п., а РТС падал на 2,26% до 1434,45 п. Не успел российский рынок пережить турецкие проблемы, как навалились новые, но уже с Дальнего Востока. Европа с 1989 года не беспокоила Китай санкциями, но решила применить свой глобальный подход к защите прав человека. Китай не стал долго ждать и мгновенно ответил на европейские санкции своими. Таким образом, ожидания на китайском рынке существенно ухудшились, так как появились опасения по поводу вывода иностранных инвестиций. Естественно, что это отразилось и на российском рынке. Плюс нефть продолжает своё движение вниз на опасениях длительной стагнации спроса в Европе. Впрочем, китайский спрос также может пострадать, если обмен санкционными любезностями продолжится. На фоне падения котировок Brent до $61,5 за баррель сектор нефти и газа российского рынка терял лишь 0,7%. Более сильные потери были в финансах (-1,3%) и потребительском секторе (-1,0%). В финансовом секторе наиболее сильную просадку демонстрировали TCS Group и Сбербанк, а в потреблении «Белуга», «Магнит» и X5 Retail Group. Уверенный рост были лишь в химии и нефтехимии за счёт роста акций «ФосАгро» почти на 2,5%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 42 млрд рублей к середине дня. В техническом плане картина рынка пока укладывается в рамки консолидации в широком диапазоне. Лишь при падении индекса МосБиржи ниже 3380-3400 пунктов можно ждать усиления сигналов на продажу.

Etalon Group отчиталась за прошедший год и подтвердила общие тенденции в отрасли. Выручка уменьшилась на 6,7% до 78,7 млрд рублей. Однако EBITDA повысилась на 48% до 12,6 млрд рублей. Чистая прибыль возросла на 89%. Соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) снизилось до 1,2X. Отчёт нельзя назвать блестящим в сравнении с другими застройщиками, но кризисный год компания отработала весьма неплохо. И вновь о «Северном потоке-2». Госсекретарь США в рамках совещания с НАТО в очередной раз подчеркнул, что проект не отвечает интересам Европы и США. «Президент Джо Байден был предельно чёток. Он считает, что газопровод является плохой идеей. Плохой для Европы, для США, безусловно противоречит европейским целям по безопасности. Он обладает потенциалом подорвать интересы Украины, Польши и ряда других партнёров и союзников».

Рубль вместе с другими сырьевыми валютами реагирует на старт санкционных действий против Китая

Рубль продолжил слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4710 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,56% на день, 4,67% на месяц и 4,86% на неделю. Китайская история негативно влияет на сырьевые валюты. AUD слабел на 1,0%, а NZD вовсе терял до 1,7%. То есть валюты, связанные непосредственно с китайским импортом, приняли на себя удар санкционного обмена. На этом фоне продолжили снижаться доходности казначейских обязательств США. По 10-летним бумагам доходность упала до 1,63%, по сравнению с 1,69% накануне вечером. Однако связано это уже не с облегчением по поводу инфляции, а непосредственно с бегством от риска. Индекс доллара повышался более чем на 0,4% и торговался выше 92,1 п. Фактически за несколько дней глобальный рынок получил несколько негативных тем, связанных с кризисом в Турции и началом санкционных обменов Китая с его торговыми партнёрами. При президенте Дональде Трампе давление на Китай осуществлялось исключительно по экономическим направлениям и воспринималось Пекином относительно спокойно в рациональном ключе. Текущий этап конфронтации по политическим вопросам вызывает явное раздражение китайских властей и может спровоцировать иррациональные ответные шаги, что скажется на глобальном восприятии риска. К 15:20 мск:

USD-RUB – 76,11 (+1,57%),

EUR-RUB – 90,48 (+1,19%),

EUR-USD - $1,188 (-0,42%),

GBP-USD - $1,379 (-0,48%),

USD-JPY – 108,54 (-0,26%).

Сектор автомобилестроения остановил рост европейских индексов

Европейские индексы преимущественно снижались. После многодневного «ралли» в сектор автомобилестроения пришли распродажи, а вот защитные телекоммуникации и коммунальные услуги пользовались повышенным спросом. 23 марта год назад в Европе объявили первый Lockdown, но ситуация пока далека от преодоления. Из позитива дня можно лишь отметить неожиданные данные по рынку труда в Великобритании. Безработица упала до 5,0% при ожиданиях снижения до 5,3%. К 15:20 мск:

FTSE 100 - 6709,44 п. (-0,25%),

DAX - 14643,43 п. (-0,09%),

CAC 40 - 5946,40 п. (-0,37%).

Европейские карантины остаются главной проблемой нефти

Нефть продолжает дешеветь на опасениях ещё одного потерянного лета для туристической индустрии. Carnival Corp. планирует возобновить круизы уже в июне, но лишь для вакцинированных туристов. Однако процесс вакцинации, по сути, сорван и может затянуться до осени. Пока главным инструментом борьбы с коронавирусом остаются карантинные меры. Германия продлила строгие ограничения до 18 апреля и попросила граждан воздержаться от социальных контактов и мест скопления людей, чтобы сократить риски распространения. Некоторый позитив может подарить американская статистика. Согласно предварительным данным опроса Reuters, на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 0,9 млн бар. К 15:20 мск:

Brent - $62,02 (-4,02%),

WTI - $59,12 (-3,96%),

Золото - $1737,3 (-0,05%),

Медь - $9010,32 (-1,27%),

Никель - $16545 (+0,50%).

Американский рынок проявит насторожённость перед выступлением председателя ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,4% в Dow Jones до нейтрального открытия в индексе NASDAQ. Бумаги AstraZeneca дешевели почти на 3% на расширенных торгах на фоне информации, что компания могла предоставить неполные данные по испытаниям вакцины. Microsoft может купить социальную сеть Discord, но в самой Discord могут предпочесть первичное размещение, чем продажу компании. Ровно года назад не только начались карантины в Европе, но и стартовал текущий «бычий» рынок. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей вместе с министром финансов Джанет Йеллен. В подготовленном тексте для выступления Пауэлл сообщит о более быстром восстановлении экономики, но также отметит ещё длительный путь впереди. Российский рынок останется под давлением, как и рубль. Китай неожиданно обнаружил себя в позиции начала санкционного обмена со своими главными торговыми партнёрами.