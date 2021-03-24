«Фридом Финанс»: В лидерах роста — ПИК

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,2%, реагируя на негативную динамику на рынках США накануне, а также на продолжающуюся коррекцию нефти.

Рынок ожидает от Администрации США раскрытия приоритетов бюджетной политики на 2022 год. Мы считаем наиболее вероятным продолжение наращивания бюджетной и долговой нагрузки, что будет способствовать перетоку капиталов в сегмент низкодоходных активов. При реализации такого сценария возможна положительная первоначальная реакция рынка. В то же время отложенный эффект увеличения госдолга негативен для фондовых площадок.

Хуже рынка сегодня выглядят акции Русала и Норникеля, руководство которого предлагает снизить финальные дивиденды за 2020 год с плановых $3,5 млрд, а также пересмотреть акционерное соглашение. Интеррос считает оптимальным расчет дивидендов на базе free cash flow, что с учетом практически двукратного роста CAPEX Норникеля в 2022-2025 годах означает сокращение выплат акционерам.

В лидерах роста — ПИК. Котировки группы продолжают повышаться под влиянием опубликованных 22 марта результатов по МСФО за 2020 год. Выручка и чистая прибыль компании увеличились за этот период на 35,5% и 91,7% — до 380 млрд и 86,5 млрд рублей соответственно. Руководство ПИК прогнозирует рост выручки в 2021 году на 25%, примерно до 475 млрд рублей. Это свидетельствует о консервативных ожиданиях в отношении динамики цен на недвижимость. В результате сокращается потенциал позитивной переоценки справедливой стоимости компании. В случае если девелопер решит провести SPO, оценка его среднесрочной справедливой стоимости может быть понижена более чем на 10%.

До конца дня наиболее вероятно продолжение негативной динамики. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3430-3535 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,20-76,00 и 88,15-90,30 соответственно.