«Фридом Финанс»: «Быки» снижают активность

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 23 марта американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,76%, до 3911 пунктов, Dow Jones потерял 0,94%, NASDAQ снизился на 1,12%. Большинство секторов S&P 500 продемонстрировали негативную динамику, падение возглавил сектор сырья и материалов (-2,1%) после публикации данных о запасах алюминия в Китае. Лидером роста стал сектор коммунальных услуг (+1,53%) на фоне продолжающегося снижения доходности трежерис.

По мнению представителей органов здравоохранения США, результаты испытаний вакцины AstraZeneca (AZN: -3,5%) могут быть основаны на неполных или устаревших данных,

ViacomCBS (VIAC: -9,1%) объявил о планах провести SPO и привлечь $3 млрд.

BioLife Solutions (BLFS: +8,8%) приобретут Stirling Ultracold. Сделка будет профинансирована за счет акций BLFS, выпущенных в ходе SPO в объеме 6,6 млн бумаг.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Отмечаются признаки того, что самые яростные розничные «быки» больше не склонны приносить на рынок средства, получаемые в рамках последнего пакета фискальных стимулов. Например, количество контрактов по торгуемым колл-опционам снизилось с более чем 30 млн в январе до 20 млн на этой неделе. Январский всплеск был непосредственно обусловлен получением стимулирующих чеков, но сейчас, когда новая волна выплат пополняет счета граждан США, объемы вливаний в акции падают, хотя по-прежнему находятся на достаточно высоких уровнях. С ослаблением карантинных мер и началом туристического сезона американцы могут предпочесть потратить стимулирующие выплаты не на пополнение брокерского счета, а на отдых и путешествия.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не преподнесло инвесторам значимых новостей. Заявления представителей ФРС подтвердили ранее заявленную стратегию: сохранение низкой ключевой ставки и лояльность к инфляции на фоне ускоренного роста экономики. Ввиду снижения доходности трежерис тенденция перетока капитала из акций «стоимости» в акции «роста» сохраняется.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 просел на 1,61%, японский Nikkei 225 потерял 2,04%, гонконгский Hang Seng упал на 2,03%. Европейский EuroStoxx 50 снизился на 0,28%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снизилась до 1,64%. Фьючерс на нефть марки Brent упал до $62. Золото скорректировалось до $1730.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900–3950 пунктов.

24 марта будет опубликован Markit PMI за март. Инвесторы ожидают повышения производственного индекса до 59,4 по сравнению с 58,6 месяцем ранее. Индекс сектора услуг, согласно ожиданиям, вырастет с 59,8 до 61,1. Особый интерес для инвесторов будут представлять такие его компоненты, как инфляция и занятость.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 74 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. При этом вероятна краткосрочная консолидация, так как по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, которая ограничивает активность покупателей. Ключевым сопротивлением в случае продолжения восходящего движения выступает уровень 4000 пунктов, расположенный вблизи текущей цены.