ПСБ: IPO GV Gold - новый самородок на российском рынке акций?

IPO GV Gold - новый самородок на российском рынке акций?

GV Gold (ПАО Высочайший)* объявил параметры первичного размещения акций, бумаги начнут торговаться на МосБирже 1 апреля. Ориентир по рыночной капитализации составляет 90,7-112,7 млрд руб., компания планирует разместить около 37% акций. Мы отмечаем сильные финансовые результаты GV Gold, а также потенциал ее дальнейшего органического роста. Кроме того, мы считаем, что новая дивидендная политика на фоне снижения долговой нагрузки станет фактором инвестиционной привлекательности. Учитывая хорошие перспективы сектора в целом, мы ждем высокого спроса в ходе IPO и полагаем, что размещение пройдет ближе к верхней границе ценового диапазона (1650-2050 руб. за акцию).

Во вторник золотодобывающая компания GV Gold конкретизировала параметры первичного размещения на Московской бирже. Акционеры компании (представители руководства компании и фонд BlackRock) намерены предложить инвесторам до 37% акционерного капитала. Предварительный диапазон цены составляет 1650-2050 руб. за акцию или 90,7-112,7 млрд руб. за всю компанию. Книга заявок открыта с 23 по 29 марта. Окончательный прайсинг ожидается 30 марта. Акции GV Gold, согласно сообщению МосБиржи, будут допущены к торгам 1 апреля.

Cогласно представленным результатам, бизнес компании характеризуется неплохими динамикой и рентабельностью, впрочем, в значительной степени обусловленной благоприятной конъюнктурой рынка золота. Так, компания в 2020 году смогла увеличить выручку на 41%, а рентабельность по EBITDA достигла 53% на фоне роста отпускных цен на 24%. Впрочем, GV Gold смогла также и увеличить реализацию золота в прошлом году на 14%. Хороший сбыт и рост денежных потоков позволили компании перед IPO заметно снизить долговую нагрузку. Текущий показатель чистый долг/EBITDA составил по итогам прошедшего года всего 0,77х (против 1,7х годом ранее).

Компания представила позитивный прогноз по операционным показателям: в 2021 году GV Gold намерена нарастить производство золото до 290-300 тыс. унций, а к 2025 году – увеличить его до 400 тыс. унций.

Стоит отметить и привлекательную дивидендную политику GV Gold, также принятую недавно. Согласно ей, компания при показателе чистый долг/EBITDA ниже 1,5х готова выплачивать 40% от EBITDA, причем на ежеквартальной основе. По итогам 2020 года GV Gold, в течение года сумевшая снизить долговую нагрузку до приемлемого уровня, планирует выплатить около 4,5 млрд руб. Исходя из предполагаемого диапазона размещения GV Gold, дивидендная доходность может составить 4%-4,9%. А в 2021 году, учитывая низкую долговую нагрузку, дивидендная доходность может вырасти.

В целом хорошие финансовые результаты компании позволяют оценивать ее по среднеотраслевым показателям. По нашему убеждению, наиболее достоверным и допускающим меньший разброс значений среди аналогов является EV/EBITDA.

Основные метрики публичных компаний сектора добычи драгметаллов

Учитывая меньший размер GV Gold по сравнению с Полюс Золотом, справедливым диапазоном значений по EV/EBITDA2020 выглядит 5,7-6,5х, что соответствует оценкам Петропавловска и компаний-аналогов развивающихся рынков. Соответственно, этот диапазон дает нам оценку справедливой капитализации в 1,2-1,45 млрд долл. или, по текущему курсу, 91-110 млрд руб. Это в целом соответствует заявленному организаторами диапазону размещения акций GV Gold.

Учитывая наш долгосрочный взгляд на цены драгоценных металлов, мы позитивно оцениваем перспективы развития как сектора в целом, так и бизнеса GV Gold, а также отмечаем привлекательный дивидендный профиль компании. Мы ждем высокого спроса на акции со стороны инвесторов, полагая, что участие в IPO по заявленным параметрам вполне оправдано.

Компания GV Gold (ПАО Высочайший) входит в десятку ведущих производителей золота РФ со средним объемом добычи за последние 4 года на уровне 265 тыс. унций. Основные добывающие активы расположены в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Объем доказанных и вероятных (Proved&Probable) запасов по JORG у GV Gold составляет 4,4 млн унций. Сайт компании: (сайт: https://gvgold.ru/ru)

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