«Фридом Финанс»: Отскок демонстрируют акции финансового и нефтегазового секторов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах среды наблюдается умеренно-негативный внешний фон. В Азии наблюдалось снижение на 1,5-2%. На торговой сессии среды китайский CSI 300 просел на 1,61%, Shanghai Composite потерял 1,3%, Hang Seng – более 2%. Китайские акции оказались на минимумах за последние 3 месяца из-за двух факторов: ожидания начала ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Народным банком Китая (НБК) и роста напряженности между КНР и западными экономиками. Новозеландская валюта теряла в моменте 2,5% против доллара США. Регулятор страны хочет охладить перегретый рынок недвижимости в том числе ужесточения кредитования. Это может быть сигналом усиления контроля и на других рынках недвижимости.

Рынки в Азии и Европе продолжали реагировать на вчерашнее падение фондовых индексов в США. Ситуация с коронавирусом на этой неделе ухудшилась. Есть сигналы ужесточения карантина во Франции, Германии и других странах. Сегодня ожидаем второго выступления глав Минфина США и ФРС Д. Йеллен и Дж. Пауэлла в Конгрессе. S&P500 растет на 0,3% к 17.30 (мск).

Российские фондовые индексы в небольшом минусе. Индекс Мосбиржи к 17.30 (мск) вблизи уровня открытия дня, РТС теряет 0,45%. Во второй половине дня внешний фон стабилизировался. Фьючерсы на нефть растут на 3%, Brent стоит $62,5 баррель. В фокусе внимания заседание ОПЕК+ 1 апреля. Рубль стабилизировался после волатильного начала дня. В начале торговой сессии мы видели достижение почти 77 руб./$ и значений выше 91 руб./евро. Факторами риска остаются рост доходностей государственных долговых бумаг, волатильность на рынке нефти, санкционные ожидания. К 17.30 (мск) котировки скорректировались к 76,4 руб./$ и 90,3 руб./евро.

Цены на ОФЗ с большой дюрацией растут в рамках 0,5% после вчерашнего падения. Тем не менее Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка.

На российском рынке акций хорошую динамику в период вчерашней коррекции показывали «защитные истории»: «Сургутнефтегаз» ап, «ФосАгро» и др. Сегодня же с восстановлением индексов отскок демонстрируют банки и финансовый сектор, нефтегазовый сектор. Депозитарные расписки TCS Group последний день торговались с дивидендами. 29 марта будет выплачено $0,23 на бумагу. Акции «ГМК НорНикель» и «En+» под давлением, снижение более 3%. «Интеррос» В. Потанина предлагает изменить инвестиционную политику, в том числе уменьшить выплаты за 2020 год. Вопрос будет обсуждаться на совете директоров 29 марта. «Аэрофлот» снижался рекордными темпами за последние 3 месяца в ходе вчерашней и сегодняшней сессии. Рынки восприняли заявления отдельных чиновников, как намек на дополнительное размещение акций (SPO). Альтернативой может стать выпуск облигаций.

Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться, уровень 3500 п. выглядит сильным сопротивлением. Рубль в ходе торгов четверга будет тяготеть к диапазону 76-77 руб./$ и 89,7-91 руб./евро.