ИАЦ «Альпари»: Рынок сумел собраться с силами

К вечеру среды российский фондовый рынок выровнялся после стрессовых торгов. Индекс МосБиржи восстановился к 3486 пунктам — тут точно есть, куда отступать, но инвесторы традиционно рассчитывают на удачу. Краткосрочно рублевый индикатор может оставаться в диапазоне 3450-3500 пунктов. Индекс РТС консолидируется около 1438 пунктов и может двигаться в границах 1420-1450 пунктов.

Под сильным давлением сегодня оказались акции «НорНикеля», триггером стали опасения относительно дивидендов. Насколько они оправданны, покажет время, но сейчас бумага явно движется к 21000 руб.

Неплохо смотрятся акции «Лукойла» на фоне нефтяного восстановления, но вряд ли здесь есть рациональное зерно. В целом акции компаний нефтегазового сектора сегодня в положительной зоне, но для отечественных нефтяников нефть выше $60 за баррель вообще не должна внушать никаких страхов.

Черное золото бурно отрастает после такого же бурного снижения. Ничего рационального здесь нет — это «бумажный», то есть беспоставочный контракт, в котором много эмоций и волатильности, но совсем нет фундаментального основания. Фундаментальный же фон все такой же негативный для покупателей: запасы нефти в Штатах растут, азиатский спрос ограничен, экономики активно расширяться не будут, ажиотажному интересу к сырью взяться неоткуда.

Доллар вечером в среду смотрится очень даже закономерно, торгуется по 76,35 руб. и выглядит очень даже стабильно. Как уже говорилось, тот факт, что «американец» вернулся в устойчивый диапазон 75-77 руб., безусловно, позитивен. Евро стоит 90,29 руб. и все прочнее закрепляется в границах 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»