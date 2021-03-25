Комментарии

Сбер выступил организатором первого рублёвого размещения облигаций казахстанского эмитента на Московской Бирже SberCIB совместно с консорциумом банков организовал дебютное размещение облигационного займа государственного оператора на казахстанском рынке зерна АО НК «Продкорпорация» на Московской Бирже (MOEX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Размещение состоялось при участии Sberbank International, ставшего одним из инициаторов и инвесторов в размещении. Объём выпуска облигаций составил 2,45 млрд рублей, финальный купон — 8,99% годовых, срок обращения — 5 лет. Техническое размещение бумаг на биржах состоится 26 марта 2021 года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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