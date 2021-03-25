УК «Райффайзен Капитал» понизила пороги для онлайн-покупки инвестиционных инструментов

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» понизила минимальную сумму, на которую клиенты могут приобретать инвестиционные продукты.
Теперь минимальная сумму инвестиций составляет 1000 рублей при следующих операциях в личном кабинете:
- приобретение паев любого паевого инвестиционного фонда (ПИФ);
- взнос на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
«Райффайзен Капитал» предлагает розничным инвесторам широкий спектр инвестиционных инструментов. За счет снижения минимальных порогов инвестиций наши продукты стали еще доступнее. Мы продолжаем развивать цифровые сервисы, чтобы процесс инвестирования стал еще более удобным и быстрым», — сказала Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Услуги по управлению паевыми инвестиционными фондами оказываются