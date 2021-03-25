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УК «Райффайзен Капитал» понизила пороги для онлайн-покупки инвестиционных инструментов

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» понизила минимальную сумму, на которую клиенты могут приобретать инвестиционные продукты.

Теперь минимальная сумму инвестиций составляет 1000 рублей при следующих операциях в личном кабинете:

  • приобретение паев любого паевого инвестиционного фонда (ПИФ);
  • взнос на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

«Райффайзен Капитал» предлагает розничным инвесторам широкий спектр инвестиционных инструментов. За счет снижения минимальных порогов инвестиций наши продукты стали еще доступнее. Мы продолжаем развивать цифровые сервисы, чтобы процесс инвестирования стал еще более удобным и быстрым», — сказала Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».

ООО «УК «Райффайзен Капитал» является дочерней компанией Райффайзенбанка. По итогам 2020 года, общий объем средств под управлением компании составил 122 млрд руб. «Райффайзен Капитал» предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Услуги по управлению паевыми инвестиционными фондами оказываются ООО «УК «Райффайзен Капитал». Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.09 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.2007 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 495 745 52 10, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28. Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, www.raiffeisencapital.ru, www.rcmru.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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