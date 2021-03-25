УК «Райффайзен Капитал» понизила пороги для онлайн-покупки инвестиционных инструментов

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» понизила минимальную сумму, на которую клиенты могут приобретать инвестиционные продукты.

Теперь минимальная сумму инвестиций составляет 1000 рублей при следующих операциях в личном кабинете:

«Райффайзен Капитал» предлагает розничным инвесторам широкий спектр инвестиционных инструментов. За счет снижения минимальных порогов инвестиций наши продукты стали еще доступнее. Мы продолжаем развивать цифровые сервисы, чтобы процесс инвестирования стал еще более удобным и быстрым», — сказала Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».

ООО «УК «Райффайзен Капитал» является дочерней компанией Райффайзенбанка. По итогам 2020 года, общий объем средств под управлением компании составил 122 млрд руб. «Райффайзен Капитал» предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА» , на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» , Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.