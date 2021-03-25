ПСБ: Настроения на утро четверга противоречивые

Аналитики ПСБ ожидают, что доллар сможет удержать позиции в рамках диапазона 75-77,5 рубля, индекс МосБиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 3400-3500 пунктов, доходность 10-летих ОФЗ останется в диапазоне 7,10 – 7,35% годовых.



Интеррос предложил РУСАЛу (ПОКУПАТЬ) снизить дивиденды НорНикеля (-) за 2020 г., пересмотреть формулу и не продлевать соглашение акционеров - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Аргументация Интерроса целом понятна и выглядит весомой: НорНикель, столкнувшийся с рядом аварий и необходимостью уже выплатить значительный штраф за нанесение экологического ущерба (при риске наложения новых штрафов), остро нуждается в финансировании программ модернизации активов и развития. Принятие предложений Интерроса несколько ухудшит дивидендный профиль компании, что уже вчера выраженно негативно отразилось на котировках ее акций. Мы допускаем, что эта новость может придавливать котировки. Но, учитывая несклонность РусАла идти на досрочный пересмотр акционерного соглашения, пока не пересматриваем целевой ориентир по акциям НорНикеля, предпочитая дождаться решения Совета директоров НорНикеля 29 марта и надеясь, что дивиденды за 2020 год выплачены будут по старой формуле.

Интер РАО (ПОКУПАТЬ) в I квартале покажет рекордные объемы и прибыль от экспорта электроэнергии - член правления - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Учитывая аномальные холода, наблюдавшиеся в начале года, закономерно, что Интер РАО будет их бенефициаром. Поэтому финансовый результат компании по итогам I квартала ожидается действительно сильным, но по мере исчерпания погодного эффекта результаты II и III кварталов будут слабее. Но в целом мы считаем Интер РАО интересной компанией для долгосрочных вложений, рекомендуем покупать ее акции с таргетом в 6,94 руб.