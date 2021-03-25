ПСБ: Ждем отката нефти Brent к нижней границе диапазона 60-63 долл./барр

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– Блокировка Суэцкого канала, одного из важных мировых транспортных узлов, севшим на мель контейнеровозом вчера способствовала отскоку нефти Brent на 5% (к 64,5 долл./барр.). Из-за аварии заблокированными оказались порядка 13 млн барр. нефти в танкерах, то есть порядка 14% мирового потребления в день. Суэцкий канал - самый короткий путь из Азии в Европу, другой маршрут в объезд приведет к задержке поставок на 10-15 дней. Статданные от Минэнерго США показали рост запасов сырой нефти на 1,9 млн барр., бензинов - на 0,2 млн барр., дистиллятов - на 3,8 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 81,6%, что может позволить со следующей недели начать разгружать запасы. Несмотря на проблемы с поставками нефти, опасения по поводу спроса перевешивают, особенно на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе и некоторых развивающихся странах, что заставляет власти вводить очередные локдауны.

Мы считаем, что актуальным диапазоном для нефти Brent в текущий момент является 60-63 долл./барр. Ждем отката к нижней границе на фоне краткосрочного эффекта от блокировки Суэцкого канала.