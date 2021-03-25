Комментарии

ПСБ: ОФЗ в среду отыграли часть потерь, понесенных в начале недели.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

– В среду в рублевых гособлигациях преобладали покупки. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,23% годовых (-2 б.п.). Спрос на рублевые облигации был поддержан отменой аукционов Минфина по размещению нового госдолга, а также ростом Brent на 6%.

На фоне ухудшения ожиданий по темпам восстановления мировой экономики из-за третьей волны коронавируса облигации развитых стран на этой неделе растут в цене. Доходность UST-10 снизилась до 1,61% (-10 б.п. от пиковых значений прошлой недели). При этом продажи локальных облигаций развивающихся стран усилились. 10-летние облигации Бразилии выросли в доходности до 9,2% (+16 б.п. вчера, +234 с начала года), Мексики – до 6,98% (+24 б.п. вчера и +147 с начала года), Колумбии – до 6,86% (+17 б.п. вчера и +149 б.п. с начала года). Турецкие гособлигации вчера снизились в доходности на 86 б.п. - до 17,4%, но с начала года остаются в числе аутсайдеров (+492 б.п.).

Сегодня ожидаем, что доходность 10-летих ОФЗ останется в диапазоне 7,10 – 7,35% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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