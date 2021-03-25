«Открытие»: Инвесторы переживают из-за дивидендов "Норникеля"

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»:

«Интеррос» вновь настаивает на изменениях в дивидендной политике ГМК «Норникель» ради развития

К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,03% до 3466,31 п., а РТС корректировался на 0,09% до 1434,41 п. Ситуация на российском рынке заметно успокоилась. Утренняя просадка вслед за азиатскими индексами была почти полностью ликвидирована к середине дня. В минусе были лишь секторы транспорта (-0,6%), а также химии и нефтехимии (-0,7%). Самые большие потери наблюдались в секторе металлов и добычи (-0,9%) из-за бумаг ГМК «Норникель», которые теряли почти 3%. Лидировал сектор потребления (+1,2%) благодаря росту акций «Белуга» на 20%. Активность была сравнима с предыдущей сессией. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 43 млрд рублей. В целом после небольших распродаж предыдущего дня на рынок вернулось относительное затишье. Нефть начала дорожать, что позитивно сказалось на бумагах нефтегазового ядра рынка. Даже акции «Газпрома» повышались на 0,8%, игнорируя продолжающиеся американские уговоры Германии с целью отказа последней от проекта «Северный поток-2».

Давление на бумаги ГМК «Норникель» оказывают новости о том, что «Интеррос» предлагает снизить дивиденды за 2020 год, а также пересмотреть дивидендную политику до срока истечения текущего акционерного соглашения. Бумаги «РУСАЛа», другого акционера ГМК, негативно отреагировали на предложение. Однако перспектива данной идеи достаточно слабая, поскольку «РУСАЛ» регулярно отказывался от каких-либо изменений в дивидендной политике. Компания кровно заинтересована в получении дивидендных выплат, которые позволяют алюминиевой компании управлять своим значительным долгом. Лидерами в составе индекса МосБиржи были привилегированные акции «Татнефти», «ЛУКОЙЛ», «Северсталь» и «Магнит». Самыми слабыми оказались ГМК «Норникель», «Аэрофлот», «РУСАЛ» и «Россети».

Рубль укрепляется на фоне подготовки экспортёров к пиковым налоговым платежам

Рубль пытался ликвидировать часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4720 рублей. Ставки MosPrime составили 4,56% на день, 4,67% на неделю и 4,85% на месяц. Частичную поддержку рублю оказывает налоговый период, пиковые платежи которого приходятся на 25 и 28 марта. Отметим, что на Forex японская иена начала слабеть относительно доллара США, хотя индекс доллара повышался более чем на 0,1% до 92,45 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к 1,63%. В целом можно говорить об успокоении ситуации как на валютном, так и на долговых рынках. При возвращении позитивной динамики в нефти, или даже стабилизации в диапазоне $60-$65 за баррель Brent, рубль может возобновить своё укрепление, хотя волна санкционной риторики вряд ли завершилась и может ещё усилить давление на российскую валюту. Рынок ОФЗ, по сути, уже отыграл вероятное дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. Доходность по 10-летним ОФЗ-ПД поднялась до уровней около 7,25%, что характерно для ставки около 5,5%. То есть можно говорить о возвращении привлекательности российским долговым бумагам. Их положительная доходность на 1,5%-1,7% выше текущей инфляции. К 15:20 мск:

USD-RUB – 76,11 (-0,36%),

EUR-RUB – 90,09 (-0,41%),

EUR-USD - $1,184 (-0,1%),

GBP-USD - $1,372 (-0,21%),

USD-JPY – 108,64 (+0,03%).

Великобритания демонстрирует последствия активной вакцинации населения

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Сомнения по поводу устойчивого восстановления экономики заставляют инвесторов проявлять осторожность. Впрочем, данные за март указывают на то, что, как минимум, в промышленности Европы проблем пока нет. Предварительное значение индекса производственной активности еврозоны выросло до 62,4 п. в марте по сравнению с 57,9 п. в феврале. Даже в сфере услуг наблюдается улучшение ситуации до 48,8 п. с 45,7 п. в феврале. В Великобритании улучшение ситуации ещё более заметно. Сводный индикатор поднялся до 56,6 п. с 49,6 п. в феврале. Существенный вклад внесло улучшение деловой активности в сфере услуг до 56,8 п. с февральских 49,5 п. Столь сильная динамика оправдана тем, что Великобритания проводит вакцинацию самыми высокими темпами в Европе. Однако всё это нивелируется заявлением Всемирной организации здравоохранения, которая отмечает рост заболеваемости COVID-19 во многих регионах планеты, включая США, Индию, да и саму Европу. Самыми слабыми секторами в Европе были коммунальные услуги и розница, а вот технологичный сектор, напротив, был лидером дня. К 15:20 мск:

FTSE 100 - 6678,41 п. (-0,31%),

DAX - 14577,21 п. (-0,58%),

CAC 40 - 5932,74 п. (-0,21%).

Нефть корректируется после обвала днём ранее

Утром поступили новости о том, что в Суэцком канале на мель сел 400 метровый контейнеровоз. На несколько часов судоходная артерия была заблокирована в обоих направлениях. Новость для рынка нефти незначительная, но поспособствовала коррекции котировок вверх. К середине европейской сессии Brent дорожала более чем на 2% и поднялась выше $62 за баррель. Майский и июньский контракты сравнялись в цене. Ключевым моментом для дальнейшей динамики будет отчёт Минэнерго. Более того, рынок больше обратит внимание на динамику добычи, чем на фактическое изменение запасов. Впрочем, от официального отчёта можно ждать большего соответствия ожиданиям рынка. Опрос S&P Global Platts указывает на то, что на рынке ожидают сокращения запасов нефти на 1,7 млн бар., а также рост запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 0,2 млн бар. Опрос Reuters предполагает сокращение запасов нефти на 0,3 млн бар. и рост запасов бензина на 1,2 млн бар. Накануне отраслевой институт API сообщил о росте коммерческих запасов в США на 2,9 млн бар. за прошлую неделю и сокращении запасов бензина на 3,7 млн бар. К 15:20 мск:

Brent - $62,23 (+2,37%),

WTI - $59,2 (+2,49%),

Золото - $1729 (+0,23%),

Медь - $9032,37 (+0,43%),

Никель - $16180 (+0,19%).

Илон Маск готов продавать Tesla за Bitcoin

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,4% в Dow Jones до 0,7% в NASDAQ. Бумаги Intel дорожали на 4%. Накануне рынок негативно воспринял новости о строительстве двух заводов в Аризоне, но быстро переосмыслил корпоративное событие. GameStop отчиталась хуже ожиданий по выручке и прибыли, что отправило акции в падение на 12%. Бумаги ViacomCBS дешевели на 7%. Рынок негативно воспринимает новости о вторичном размещении акций на $3 млрд. Бумаги Adobe дорожали после сильного отчёта и прогноза на ближайшие кварталы. Агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Exxon Mobil до Aa2 с Aa1. Агентство указывает на негативные последствия желания компании сохранить свои дивидендные выплаты, что помешает процессу сокращения долговой нагрузки. Также поступила статистика заказов на товары длительного пользования, которые сократились за февраль на 1,1% при ожиданиях роста на 0,8%. Без учёта транспорта сокращение составило 0,9%. На среду запланировано очередное общение председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен с банковским комитетом Сената. Сюрпризов не ожидается, но могут появиться вопросы от республиканцев по поводу бурного роста национального долга. Илон Маск заявил о том, что к концу года покупатели за пределами США смогут приобретать автомобили Tesla за Bitcoin. Также отметим отскок в акциях круизных операторов и авиакомпаний. Российский рынок, как минимум, может завершить день с минимальными потерями. Впрочем, если нефть сохранит позитивную динамику до вечера, то появятся шансы на небольшой рост. Внешняя ситуация успокоилась и лишь риски внешнеполитического характера остаются постоянным сдерживающим фактором.