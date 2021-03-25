Комментарии

ПСБ: Рост среднесуточных показателей грузооборота в феврале указывает на оживление экономической активности

По данным Росстата, грузооборот по всем видам транспорта в феврале снизился на 0,7% г/г, что является наилучшим показателем с начала кризиса. Улучшение динамики восстановления наблюдалось у трубопроводного транспорта, в то время как темпы роста грузооборота жд и автотранспортом замедлились по сравнению с январем.

Статистические данные по грузообороту не учитывают эффект високосного года, поэтому более репрезентативными будут среднесуточные объемы грузооборота: в феврале их рост составил 2,8% г/г.

Темпы роста грузооборота в феврале оказались схожи с динамикой индекса PMI в промышленности, который также указывал на оживление деловой активности.

Грузооборот трубопроводного транспорта в феврале продолжил восстановление, хотя темпы еще остаются отрицательными (-0,3% г/г). Тем не менее, это позволило скомпенсировать спад грузооборота на ж/д, так как на долю этих двух видов транспорта приходится до 95% всего грузооборота. Суммарный грузооборот других видов транспорта (водного, авиа и автомобильного) составляет менее 5%.

Грузооборот ж/д транспорта в феврале снизился на 1,2% г/г, при этом среднесуточный грузооборот вырос на 2,4% г/г за счет увеличения погрузки каменного угля и минеральных удобрений.

Грузооборот трубопроводного транспорта снизился на 0,3% г/г, при этом среднесуточный грузооборот вырос на 3,2% г/г за счет увеличения прокачки газа по трубопроводу в Турцию.

В целом, рост среднесуточных показателей грузооборота в феврале подтверждает оживление экономической и экспортной активности в стране. Полагаем, что в мартовские темпы роста грузооборота будут сильно выше – 7% г/г за счет низкой базы 2020 года. По итогам же 2021 года мы ждем роста грузооборота на 2,5% г/г.

ПАО «Промсвязьбанк»

 


2B977827 2B477187 2B831212
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги