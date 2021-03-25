ПСБ: Рост среднесуточных показателей грузооборота в феврале указывает на оживление экономической активности

По данным Росстата, грузооборот по всем видам транспорта в феврале снизился на 0,7% г/г, что является наилучшим показателем с начала кризиса. Улучшение динамики восстановления наблюдалось у трубопроводного транспорта, в то время как темпы роста грузооборота жд и автотранспортом замедлились по сравнению с январем.

Статистические данные по грузообороту не учитывают эффект високосного года, поэтому более репрезентативными будут среднесуточные объемы грузооборота: в феврале их рост составил 2,8% г/г.



Темпы роста грузооборота в феврале оказались схожи с динамикой индекса PMI в промышленности, который также указывал на оживление деловой активности.

Грузооборот трубопроводного транспорта в феврале продолжил восстановление, хотя темпы еще остаются отрицательными (-0,3% г/г). Тем не менее, это позволило скомпенсировать спад грузооборота на ж/д, так как на долю этих двух видов транспорта приходится до 95% всего грузооборота. Суммарный грузооборот других видов транспорта (водного, авиа и автомобильного) составляет менее 5%.

Грузооборот ж/д транспорта в феврале снизился на 1,2% г/г, при этом среднесуточный грузооборот вырос на 2,4% г/г за счет увеличения погрузки каменного угля и минеральных удобрений.

Грузооборот трубопроводного транспорта снизился на 0,3% г/г, при этом среднесуточный грузооборот вырос на 3,2% г/г за счет увеличения прокачки газа по трубопроводу в Турцию.

В целом, рост среднесуточных показателей грузооборота в феврале подтверждает оживление экономической и экспортной активности в стране. Полагаем, что в мартовские темпы роста грузооборота будут сильно выше – 7% г/г за счет низкой базы 2020 года. По итогам же 2021 года мы ждем роста грузооборота на 2,5% г/г.

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