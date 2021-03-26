«Фридом Финанс»: Акциям «роста» не хватает драйверов

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 24 марта американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,55%, до 3889 пунктов, Dow Jones потерял 0,01%, NASDAQ снизился на 2,01%. Наихудшую динамику продемонстрировали телекомы (-1,66%). Среди отстающих оказались также сектора циклических потребительских товаров (-1,52%) и информационных технологий (-1,21%). Лидером роста стал энергетический сектор (+2,52%) благодаря существенному отскоку цен на нефть после падения во вторник.

Алюминиевый гигант Alcoa (AA: +4,9%) получит преимущество вследствие реформы металлургической отрасли в Китае, направленной на снижение вредных выбросов.

Руководство General Mills (GIS: -4,0%) ожидает увеличения издержек из-за роста стоимости сырья и повышения транспортных расходов.

Акции Taiwan Semiconductor (TSM: -5,2%) отреагировали на планы Intel (INTC: -2,27%) инвестировать $20 млрд в собственное производство чипов.

Мировые рынки не демонстрируют ярко выраженной динамики. Котировки по-прежнему находятся под давлением ввиду опасений в отношении роста заболеваемости COVID-19 и ужесточения карантинных ограничений в странах ЕС. Негативное влияние на товарные рынки оказывает повышение курса доллара относительно мировых валют.

С начала года акции «роста» отстают от компаний «стоимости» в связи с ожидаемым ускорением инфляции и повышением доходностей американских облигаций. По нашим прогнозам, данная тенденция сохранится. В апреле и мае темпы роста цен ускорятся из-за эффекта базы, так как весной 2020 года отмечался максимальный спад экономической активности, а также наиболее значительное снижение цен на потребительские и сырьевые товары. Поддержку эмитентам из циклических секторов окажет восстановительный рост экономики, поддерживаемый пакетом стимулирующих мер на $1,9 трлн. На заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) 17 марта прогнозы ФРС по росту ВВП и уровню безработицы на 2021 год были пересмотрены в сторону улучшения: с 4,2 до 6,5% и с 5 до 4,5% соответственно.

Азиатские фондовые площадки показали разнонаправленную динамику. Китайский CSI 300 просел на 0,05%, японский Nikkei 225 прибавил 1,14%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,17%. Европейский EuroStoxx 50 снизился на 0,28%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис скорректировалась до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent подскочил до $63,5. Золото торгуется на уровне $1729,3.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3870–3920 пунктов.

25 марта будут представлены еженедельные данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице США за прошлую неделю (прогноз составляет 730 тыс. против фактических 770 тыс. неделей ранее).

25 марта американская сеть ресторанов Darden Restaurants, Inc. (DRI) опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2020 года. Консенсус-прогноз закладывает ожидания по снижению выручки на 31% г/г, до $1,62 млрд, и сокращению прибыли на акцию (рассчитанную по GAAP) на 63% г/г, до $0,70. Низкие показатели связаны в первую очередь со снижением сопоставимых продаж по ключевым ресторанным сетям Olive Garden и LongHorn на 30,7 и 22,3% соответственно. Ограничения на количество посетителей сохраняются и, как следствие, рестораны страдают от низкой посещаемости. Неблагоприятная конъюнктура, вероятно, окажет давление на рентабельность компании. За последние три месяца акции DRI подорожали на 17%, и мы считаем, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать небольшую коррекцию в случае слабых результатов отчетности.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 69 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно роста инфляции и процентных ставок во второй половине весны оказывают негативное влияние на этот показатель.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. «Медвежья» дивергенция по индикатору RSI обусловливает краткосрочную склонность индекса широкого рынка к коррекции. Индикатор MACD опустился до негативного уровня. Ближайшей поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3870 пунктов.