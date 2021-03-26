ПСБ: Финансовые результаты девелоперов по итогам 2020 года

Публичные российские девелоперы представили финансовые отчеты по МСФО по итогам 2020 года. Компании фокусировались на рентабельности, повышая цены на недвижимость.

Группа ПИК представила сильный отчет по итогам 2020 года, продемонстрировав рост основных финансовых показателей на фоне увеличения спроса и цен на недвижимость, а также использования технологий онлайн-продаж.

Выручка за отчетный период составила 380,2 млрд руб. (+35,5% г/г), EBITDA – 112,0 млрд руб. (+67,1% г/г), чистая прибыль – 86,5 млрд руб. (+91,7%).

Рост выручки произошел на фоне увеличения продаж недвижимости. По итогам 2020 года компания нарастила продажи в натуральном выражении на 20,4% - до 2,36 млн кв. м, рост средней цены реализации составил 17,7% - до 144,6 тыс. руб./кв. м. Рост EBITDA и чистой прибыли произошел вслед за ростом выручки. Положительное влияние на чистую прибыль также оказало увеличение финансовых доходов в 3,7 раза. Рентабельность по EBITDA и чистой прибыли выросла на 5,6 п.п. и 6,7 п.п. соответственно, до 29,5% и 22,8%.

Группа ЛСР также представила сильный финансовый отчет за прошлый год.

Выручка за отчетный период составила 118,1 млрд руб. (+6,9% г/г), EBITDA – 27,4 млрд руб. (+30,1% г/г), чистая прибыль – 12,0 млрд руб. (+61,0%).

Рост выручки произошел на фоне увеличения средней цены реализации. По итогам 2020 года продажи в натуральном выражении выросли на 1% – до 0,826 млн кв. м, однако рост средней цены реализации составил 12% – до 115 тыс. руб./кв. м.

С точки зрения региональной структуры основной вклад в результаты Группы ЛСР внес Санкт-Петербург. По этому направлению компания увеличила выручку на 33% - до 55,4 млрд руб. (доля в общей выручке - 47%). Этот географический рынок оказался наиболее рентабельным (рентабельность по скорректированной EBITDA – 33%).

Рост EBITDA произошел вслед за ростом выручки. Рентабельность по EBITDA выросла на 4,1 п.п. – до 23,2%, за счет увеличения цен и контроля издержек.

Группа Эталон по итогам 2020 года продемонстрировала снижение выручки, однако улучшила рентабельность.

Выручка за отчетный период составила 78,7 млрд руб. (-6,7% г/г), EBITDA – 12,6 млрд руб. (+48,3% г/г), чистая прибыль – 2,0 млрд руб. (рост в 10,9 раз).

Снижение выручки за прошлый год в компании обусловлено введёнными в Москве ограничениями на строительство в связи с коронавирусом. Вместе с тем Эталон продемонстрировал увеличение рентабельности бизнеса на фоне роста средней цены реализации недвижимости на 21%, а также контроля издержек.

В результате можно заключить, что российские публичные девелоперы фокусировались на рентабельности, повышая цены на недвижимость, что позволило им увеличить прибыль. Мы высоко оцениваем результаты в секторе, отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. На наш взгляд, действие льготной госпрограммы до 1 июля 2021 года, а также ее вероятное продление в отдельных регионах и после этого срока позитивно отразится на строительном секторе и финансовых результатах девелоперов в текущем году.

В секторе мы отдаем предпочтение акциям Группы ПИК, отмечая уверенные позиции компании в Московском регионе, планы по развитию бизнеса в других регионах, технологичность процесса онлайн-продаж, а также сильные операционные и финансовые показатели. Наша целевая цена для акций ПИК составляет 949 руб./акция, рекомендация «покупать».

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