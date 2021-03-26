ПСБ: Минфин допускает все варианты для стабилизации финансового положения Аэрофлота

Во вторник заместитель министра финансов РФ А. Моисеев заявил, что Минфин рассматривает новые варианты стабилизации финансового положения Аэрофлота при сохранении ограничений на международные авиаперевозки. Представитель Минфина допускает проведение SPO группы Аэрофлот, но считает это крайней мерой.

В октябре 2020 года компания уже привлекла денежные средства в размере 80 млрд руб. через SPO. Большая часть средств (50 млрд руб.) была привлечена от государства, в результате чего его доля увеличилась с 51% до 57%. Однако проводить повторное SPO в ближайшее время Минфин не готов.

По нашему мнению, Аэрофлот имеет несколько запасных вариантов для привлечения средств: размещение на открытом рынке доли в а/к Победа, получение кредитов под государственные гарантии и выпуск бессрочных облигаций.

Одним из вариантов привлечения средств является первичное размещение до 25% акций а/к Победа, которая уже частично восстановила докризисные уровни перевозок и является операционно-эффективной. При оценке компании в 1 млрд долл., стоимость пакета 25% акций может составить 250 млн долл. (19 млрд руб.). Тем не менее, сейчас сложно оценить справедливую стоимость компании из-за невозможности определить перспективы роста, поэтому компания скорее не будет пользоваться данным вариантом.

Мы отмечаем, что Аэрофлот включен в перечень системообразующих компаний и может рассчитывать на дополнительные меры поддержки государства. Поэтому привлечение заемных средств с помощью государственных гарантий, в случае недостатка ликвидности, является вполне вероятным вариантом.

Также возможным источником финансирования для компании является размещение бессрочных облигаций, как это сделали ранее РЖД. Их размещение позволит стабилизировать денежные потоки компании в краткосрочной перспективе и не приведет к росту долговой нагрузки.

Аэрофлот на данный момент обладает необходимой ликвидностью (94 млрд руб. на конец 2020 года), которой должно хватить, как минимум, до конца 2021 года. Поэтому говорить о необходимости привлечения новых средств преждевременно. Мы ожидаем начало восстановления международных авиаперевозок осенью этого года, что позволит компании снизить убытки. Подтверждаем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 88 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»