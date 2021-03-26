ИАЦ «Альпари»: «Медведи» снова вышли на рынок

В четверг на российском фондовом рынке идут продажи. Нефть снова тянет вниз, локальнее восстановление в рубле выглядит очень шатко, и в целом мяч на стороне поля «медведей».

Индекс МосБиржи снизился к 3446 пунктам, что ниже привычного диапазона 3450-3500 пунктов. Это значит, что рынок может отойти в область 3420-3430 пунктов и ниже. Индекс РТС падает к 1422 пунктам, откуда открывается прямая дорога к 1400 пунктам.

Нефть к вечеру распродают, баррель Brent торгуется по $62,58 и может остаться в рамках $62-63,50 до конца сессии. Здесь по-прежнему слишком много эмоций и слишком мало рационального.

Сильных корпоративных историй сегодня мало. Акции «Мечела» возглавляют список рыночного спроса, но здесь идет коррекция после семи дней снижения. Бумага зацепилась за поддержку 63,80 и может восстановиться к 64,00, но для дальнейшего подъема нужен триггер посильней.

В минусе большой перечень бумаг - от акций ТМК до бумаг металлургов (Русал, ЭН+) и нефтяников. Расписки «Ленты» падают шестой день с небольшой паузой, но уже успели уйти к минимуму трех месяцев. От области 240-242 руб. продавцам открывается дорога к 235 руб., и на текущий момент ничто от продажи не удерживает.

Доллар США снижается к 76,36 руб., но это с большой долей вероятности интерес крупных инвесторов, которым сказали, что делать - бакс невероятно силен на мировом рынке, нефть дешевеет, и только рубль силен духом. Можно было бы поверить, но увы. Доллар США сохраняется в целевом диапазоне 75-77 руб. Евро стоит 90,00 руб., границы колебаний расположены все в тех же пределах, 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»