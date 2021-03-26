«Фридом Финанс»: Индексы в поисках направления

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Индексы опустились на минимум с начала марта. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ЛСР (LSRG 818,6, +1,61%). В аутсайдерах на новостях о дивидендах оказались бумаги En Plus (ENPG 770, -3,75%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.

Основные бенчмарки вблизи важных технических уровней. Индекс Мосбиржи достиг 50-дневной средней, РТС оказался около предыдущего минимума. Их котировки способны отскочить от этих уровней при соответствующих драйверах, причем шансы на снижение меньше. На локальном рынке нет заметных событий. Сезон отчетности почти завершился, а дивидендный сезон в этом году не будет чересчур активным. Динамику на отечественных фондовых площадках определит внешняя ситуация. Мы не исключаем, что российскому рынку удастся отыграть падение за предыдущий торговый день. Новостной фон улучшается, заболеваемость COVID-19 в США и отдельных странах Европы идет на спад. К четвертому кварталу прогнозируется восстановление авиасообщения в значительном объеме. Да и летний туристический сезон на этот раз, возможно, не будет сорван. Инцидент в Суэцком канале, который привел к задержке 12% мирового объема поставок нефти, поддерживает ее котировки, что, в свою очередь, благоприятствует росту российского рынка.

Торговая идея: Газпром (+0,43%), спек. покупка, цель: 240 руб. С технической точки зрения вероятен отскок к верхней границе восходящего коридора. Не исключено улучшение новостного фона, в частности повышение цены и усиление спроса на газ после ослабления карантина в Европе.

Ожидаем роста около 1%. Внешний фон спокоен. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет день в пределах 3450-3500 пунктов.