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ПСБ: Нефть Brent пока останется в зоне 60-63 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent на утро пятницы отскакивают на 1% (62,6 долл./барр.), но в четверг опускались к 61 долл./барр. Пробка в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза, несмотря на достаточно большие объемы дневного потребления нефти, проходящие через него, оказывает опосредованное влияние на котировки. Опасения, что с текущими темпами вакцинации формирование достаточной степени иммунизации населения растянется на более долгий срок, чем ожидалось, давят на цены на сырье. Восстановление спроса при таких условиях, а также на фоне повторных локдаунов в некоторых странах Европы явно под вопросом. Скептицизм МЭА относительно нового нефтяного суперцикла, вероятно, стало разделять большее число инвесторов. Мы считаем, что нефть Brent пока продолжит колебаться в широком диапазоне 60-63 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе при ухудшении рыночного сантимента.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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