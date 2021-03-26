ПСБ: В подешевевшие ОФЗ возвращается спрос

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,12% годовых (-11 б.п.). Инвесторы активизировали покупки подешевевших в начале этой неделе рублевых облигаций на фоне отмены аукционов Минфина и снижения доходности облигаций развитых стран. Доходность UST-10 стабилизировалась около 1,60 – 1,63% годовых, что на 10 б.п. ниже максимумов прошлой недели.

Новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторы обращают внимание на ускорение заболеваемости Covid-19 в мире и введения новых ограничений в отдельных странах. Позитивная статистика по сокращению обращений за пособием по безработице в США вчера оказала нейтральное влияние на рынок. Доходность 10-летних локальных гособлигаций Турции вчера выросла до 17,41% (+6 б.п.), Колумбии – до 6,91% (+6 б.п.), Бразилии – до 9,22% (+2 б.п.). Вместе с российскими гособлигациями вчера снизилась на 8 б.п. доходность бондов Мексики, до 6,90% годовых.

На сегодня для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазоне 7,00 – 7,25% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"