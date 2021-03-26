ПСБ: Покупки возвращаются на рынок

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

К концу недели настроения на мировых рынках улучшились, что привело к возвращению покупок в рисковые активы.

Фактором, способствовавшими улучшению ситуации, стало обещание президента США Дж. Байдена, что в рамках первых ста дней его президентства количество вакцинированных составит 200 млн человек. Предыдущей целью было 100 млн человек. В рамках его заявления отмечалось, что США закупили достаточный объем препаратов для вакцинации, а активизации процесса до последнего времени мешали логистические трудности. Ожидание активизации процесса вакцинации в Штатах привело к улучшению ожиданий инвесторов относительно восстановления мировой экономики и поддержало рисковые активы.

Также рынки получили поддержку со стороны макроэкономической статистики. Так, днем ранее были опубликованы окончательные данные по ВВП США за 4 кв. 2020 года, показавшие рост на 4,3% (ожидалось 4,1%), а также статистика по заявкам на пособие по безработице, показавшая количество новых заявок за неделю на уровне 684 тыс., против ожидаемых 730 тыс. Дополнительным фактором выступает ожидание снятия с 30 июня «коронавирусных» ограничений на дивиденды в банковском секторе в США, что может подтолкнуть данный сектор к росту. На таком фоне по итогам четверга индекс широкого рынка S&P500 прибавил 0,5%. Из основных секторов выделим рост банковского сектора (+2,3%), а также слабость телекомов (-0,3%) и информационных технологий (-0,1%).

Если же говорить о настроениях на рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как позитивные. В пределах 1,6% растут азиатские площадки, отыгрывая ожидания улучшения ситуации в мировой экономике. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь предпринимает попытки к восстановлению, прибавляя 1% и торгуясь в районе 62,4 доллара за баррель. Из факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе дня выделим публикацию статистики индексу делового климата в Германии.

По итогам четверга индекс МосБиржи потерял 1,3%, отступив ниже 3450 пунктов. Учитывая внешний фон сегодня утром ожидаем активизации покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть снижения предыдущего дня и выйти в район 3460 пунктов. В дальнейшем позитивная внешняя конъюнктура будет способствовать продолжению восстановления нашего рынка и его выходу к верхней границе нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть банковский и нефтегазовый сектора.

В четверг доллар по отношению к рублю снизился на 0,5%, евро отступил на 0,9%. Сегодня на утренней сессии, на фоне попыток восстановления в ценах на нефть и укрепления ведущих валют развивающихся стран, рубль смог вырасти относительно основных мировых валют, в результате чего пара доллар/рубль отступила ниже 76 рублей. В ходе сегодняшних торгов национальная валюта может предпринять попытку продолжения восстановления от локальных минимумов, что поспособствует отступлению доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля.