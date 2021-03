Комментарии «Открытие»: Высказывания против Китая могут дорого обойтись американским производителям Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Дорожает нефть и металлы, рынки Азии в плюсе. CAD, NZD и AUD укрепляют свои позиции от 0,3% до 0,6% против валюты США. Рубль также отыгрывал до 0,5% у американского конкурента на утренних торгах. Ждём позитивного открытия основной сессии на Московской Бирже, а также укрепление рубля на фоне дорожающих сырьевых контрактов. Из корпоративных событий отметим рассмотрение дивидендов советом директоров «Московской Биржи». Сектор нефти и газа остаётся основным источником волатильности на рынке РФ По итогам торгов 25 марта индекс МосБиржи упал на 1,32% до 3439,30 п., а РТС на 1,39% до 1417,16 п. Весь прошедший торговый день отечественный рынок провёл в минусе. Сектор нефти и газа внёс основной вклад в слабость рынка, а к вечеру вырвался в безусловные аутсайдеры, просев на 1,36%. Нефть, по сути, растеряла все достижения предыдущего дня и вернулась ближе к $61,5 за баррель Brent. На рынке рассматривают форс-мажор в Суэцком канале в качестве временного затруднения, а вот опасения по поводу проблем восстановления спроса только усиливаются. В Китае и Южной Кореи переработчики заметно снизили объём новых заказов и стали забирать из нефтехранилищ сырьё, которое было куплено в период низких цен. Индия обнаружила на своей территории новый штамм с двойной мутацией и регистрирует рекордный прирост заболеваемости. И всё это на фоне продления карантинов в Европе, где, фактически, сорвана программа массовой вакцинации. Символический рост на 0,05% показал лишь сектор телекоммуникаций. Сектор металлы и добычи потерял ещё 1% на фоне продолжающейся просадки акций ГМК «Норникель» и «РусАл». В краткосрочной перспективе давление на эти бумаги может сохраниться из-за опасений одобрения новой дивидендной политики ГМК. Однако в долгосрочном плане акции «Норникеля», да и «РусАл», становятся всё более интересными. Бумагам ГМК остаётся около 10% до значений, которые были показаны на фоне аварии на норильской ТЭЦ. Активность на рынке была ниже предыдущей сессии. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,362 млрд рублей по сравнению с 87 млрд рублей днём ранее. И немного корпоративных новостей. Бумаги «Детского мира» подорожали почти на 0,6%. Розничная сеть детских товаров объявила о запуске доставки с использованием сервиса СберЛогистика, что расширит зону охвата и улучшит удобство дистанционных покупок. Бумаги En+ Group подешевели более чем на 3%. Падении чистой прибыли за 2020 год составило 22,1% до $1,016 млрд при снижении выручки на 11,9% до $10,356 млрд. Снижение выручки отражает среднее падение цены на алюминий на 5% в отчётный период, а также падение реализации на 6%. НМТП (-0,26% сообщает о падении прибыли по РСБУ за 2020 год в 25 раз до 2,3 млрд рублей при сокращении выручки почти на 19%. Налоговые платежи помогли рублю пережить сложный день Рубль проигнорировал слабость нефти, воспользовавшись пиком налоговых платежей. На торгах в четверг рубль оказался в меньшинстве валют развивающихся стран, которые смогли укрепиться против доллара. Сам же доллар задавил десятку основных валют, исключая фунт стерлингов, который отыгрывал у американца почти 0,4%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам вернулась к 1,62% на фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он успел утром выступить на Национальном Общественном Радио и весьма прямо намекнул на то, что экономика развивается более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. На каком-то этапе, заявил он, это позволит ФРС начать сворачивать стимулирующие меры. Однако делаться это будет постепенно и начнётся с сокращения покупки казначейских обязательств и ипотечных бумаг. Рубль не смог удержаться ниже 76,0 за доллар, но всё же сохранил некоторые достижения дня. Однако дальнейшая динамика может быть уже не столь сильной, поскольку фактор налоговых платежей начнёт слабеть, а в понедельник вовсе иссякнет. К вечеру доллар слабел на 0,37% до 76,19, а евро на 0,82% до 89,62. Высказывания против Китая могут дорого обойтись американским производителям Доходности казначейских обязательств США немного выросли, но на сей раз NASDAQ проигнорировал данное обстоятельство, хотя в составе индекса S&P 500 сектор технологий всё же незначительно снизился. Председатель ФРС Джером Пауэлл в интервью NPR сообщил об экономике, которая восстанавливается лучше ожиданий, а также вероятности для ФРС начать сокращать стимулы в какой-то момент. Сначала рынок чувствовал неуверенность, но к концу торговой сессии оптимизм возобладал. ВВП США вырос за IV квартал на 4,3% при ожиданиях 4,1%. Число первичных обращений упало до 684 тыс. за прошлую неделю по сравнению с 781 тыс. неделей ранее. Федрезерв заявляет о том, что банки могут вернуться к обычным дивидендным выплатам и программам обратного выкупа после 30 июня, но для этого необходимо пройти стресс-тесты без вопросов. Если же этого не получится, то придётся ждать 30 сентября и пройти ещё более строгий контроль. Ранее предполагалось, что финансовые институты получат свободу в решениях по дивидендам и обратным выкупам уже в I квартале. Основное внимание покупателей было сосредоточено на акциях компаний, которые выиграют от дальнейшего открытия экономики. Активно росли бумаги операторов круизов и авиаперевозчиков. Также подорожали акции Boeing Co. (+3,32%). Даже сектор энергетики (+0,25%) смог закрыть день в плюсе, хотя очередной провал котировок нефти намекал на обратное. В минусе завершили день технологии (-0,07%) и коммуникации (-0,33%). Самый сильный рост показали финансы (+1,57%) и промышленность (+1,56%). Акции Nike Inc. (-3,39%) оказались под давлением на фоне призывов к бойкоту продукции компании в китайских социальных сетях. Столь неприятная проблема образовалась из-за заявлений компании о наличии принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском округе КНР. Сначала критику в адрес европейских и американских производителей одежды и обуви высказали государственные СМИ, а затем эта тема получила развитие в социальных сетях. На европейском рынке от этого пострадали уже Adidas и H&M. Власти КНР призвали защитить репутацию страны от подобных обвинений. По итогам торгов: DJIA - 32619,48 п. (+0,62%),

S&P 500 - 3909,52 п. (+0,52%),

NASDAQ - 12977,68 п. (+0,12%). Xiaomi будет бороться за рынок Tesla Слабая неделя азиатских рынков может завершиться сильным ростом. Китайский Shanghai composite поднимался более чем на 1,3%. В Японии Nikkei 225 поднимался на 1,5% благодаря ослаблению иены до 109,2 за доллар. Одной из ярких новостей дня стала информация Reuters о том, что Xiaomi планирует выпускать электромобили на фабриках Great Wall. Таким образом, китайский Apple, как часто называют Xiaomi может опередить свой американский ориентир. Бумаги Great Wall дорожали более чем на 11%, а Xiaomi более чем на 6%. Акции интернет поисковика Baidu и гиганта электронной коммерции Alibaba оставались под давлением из-за опасений делистинга с американских бирж. На рынке вполне справедливо полагают, что они не смогут соответствовать правилам американского аудита, так как периодически к ним возникают вопросы даже со стороны китайских властей. К 8:45 мск: Nikkei 225 - 29143,00 п. (+1,44%),

Hang Seng - 28360,14 п. (+1,65%),

ASX 200 - 6824,20 п. (+0,49%),

Shanghai Composite - 3415,52 п. (+1,54%),

KOSPI - 3037,44 п. (+0,97%). Форс-мажор в Суэцком канале двигает цены сырья и фрахта судов вверх Суэцкий канал остаётся заблокирован. Контейнеровоз Ever Given сел на мель ещё во вторник, но до сих пор усилия по освобождению канала не принесли успеха. Оператор Суэцкого канала пытается углубить дно вокруг судна. Работе буксиров мешает сильный ветер. Больше полусотни танкеров с нефтью и нефтепродуктами скопилось в обоих направлениях. Это уже стало причиной роста стоимости фракта судов. Ежедневно через канал транспортируется около 1,7 млн бар. нефти и около 1,5 млн бар. нефтепродуктов. Однако проблема состоит не только в том, что заблокирован канал доставки, но и в сокращении доступных для фрахта судов вместо тех, которые застряли в канале и на его подходах. Для многих владельцев маршрут вокруг Африки становится единственно возможным. На этом фоне нефть немного отыграла свои потери, но проблемы с каналами доставки всё же являются временными, а вот спрос остаётся главным источником беспокойства. В некоторых районах Индии начали вводить карантинные меры в ответ на рекордные показатели роста заболеваемости COVID-19. К 9:05 мск: Brent - $62,63 (+1,10%),

WTI - $59,31 (+1,28%),

Золото - $1725 (-0,01%)

Медь - $8904,5 (+1,53%),

Никель - $16400 (+1,54%). Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: В 10:00 мск – розничные продажи в Великобритании за февраль;

В 12:00 мск – протокол заседания Банка Англии по финансовой политике;

В 12:00 мск – индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата Германии (IFO);

В 15:30 мск – цены личного потребления в США за февраль;

В 17:00 мск – индекс потребительского доверия Университета Мичигана;

В 20:00 мск – отчёт Baker Hughes по активным буровым. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги