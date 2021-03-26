Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные Ожидаем снижение доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля

Ожидаем восстановления индекса МосБиржи и его выхода к верхней границе диапазона 3400-3500 пунктов

На сегодня для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон 7,00 – 7,25% годовых Скорректированная EBITDA En+ (-) в 2020 г. сократилась на 12,5% - (НЕГАТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность и новость про дивиденды вызвали негативную реакцию в акциях компании. Отказ от выплаты дивидендов компания обуславливает тяжёлой ситуацией с коронавирусом и ее негативным влиянием на бизнес. По планам возврат к дивидендным выплатам может быть осуществлен по итогам 1 полугодия 2021 г. Мы считаем, что акции En+ в ближайшее время будут хуже рынка. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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