Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 4 234,8999 руб/1 г золота и 61,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 234,8999 руб.

1 грамм серебра - 61,7000 руб.

1 грамм платины - 2 858,0400 руб.

1 грамм палладия - 6 463,0498 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,7299 р. (0,25%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0300 р. (1,64%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,8499 р. (1,41%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,1301 р. (0,48%) . dims

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