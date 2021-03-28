Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 марта: 4 208,4600 руб/1 г золота и 60,0900/1 г серебра ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 208,4600 руб.

1 грамм серебра - 60,0900 руб.

1 грамм платины - 2 827,8000 руб.

1 грамм палладия - 6 415,5298 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4399 р. (0,62%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (2,61%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,2400 р. (1,06%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,5198 р. (0,74%) . dims

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