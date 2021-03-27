ИАЦ «Альпари»: К финалу недели рынок вернулся к покупкам

В пятницу российский фондовый рынок финиширует в плюсе - настроения на площадке меняются молниеносно при том, что внешний фон особенно и не меняется. К вечеру сегодняшнего дня нефть предпринимает очередную попытку восстановить равновесие, растет и движется к $64,50. Однако все это - эмоции, ноль фактов и колоссальное рыночное желание двигаться направленно.

Индекс МосБиржи вырос к 3488 пунктам. Он пока еще находится в границах 3450-3500 пунктов и за уходящую неделю вырос на 0,5%. Индекс РТС отыграл потерянное накануне и вернулся к 1448 пункту. Здесь все еще актуальны рамки колебаний 1415-1455 пунктов, за неделю валютный индекс снизился на 1,4%.

Среди фаворитов сегодняшнего спроса отметились акции «ММК», где наблюдается уверенная попытка пробить верхнюю границу «боковика» 52,60-56,45 руб. При закреплении над 56,00 руб. у рынка явно больше шансов на продолжение восходящего тренда. В положительной зоне торгуются акции «Русала», «Норильского никеля» и «НЛМК» на ожидании бурного спроса на металлы в промышленности по всему миру.

Под давлением балансируют акции «Полиметалла», ТМК и «Акрона».

Доллар США вечером сползает вниз и стоит 75,86 руб. Пока «россиянин» пытается отыграть часть потерь опорой на восстановление в нефти (спад он проигнорировал), за рамками рыночного внимания остаётся обновление долларом четырехмесячного пика в паре с евровалютой. Краткосрочно для доллара сохраняется актуальным торговый коридор 75-77 руб., а у рубля нет веских поводов для бурного укрепления. Евро торгуется по 89,43 руб. и сохраняется внутри границ 89-91 руб.

За неделю доллар вырос на 2,3%, евро укрепился на 1,4%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»