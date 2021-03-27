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ПСБ: Мировые ставки фрахта могут обновить максимумы из-за блокировки Суэцкого канала

Задержка в разблокировке части основного маршрута для перевозки грузов из Азии в Европу – Суэцкого канала – может привести к очередному витку роста ставок фрахта на контейнерные перевозки.

Во вторник контейнеровоз Ever Given, следовавший по маршруту из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение судов. Попытки снять судно с мели уже продолжается три дня, и по оценкам экспертов, для разблокировки канала может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Учитывая, что на данную транспортную артерию приходится около 13% мирового грузооборота и около 30% мирового контейнерного трафика, мы считаем вероятным возобновление роста мировых ставок фрахта на контейнерные перевозки.  

Мировые ставки фрахта контейнеров, согласно World Container Index, продолжают удерживаться в районе 5000 долл. за 40 футовый контейнер, после роста почти в два раза в конце 2020 года. При этом их коррекция за последний месяц оказалась в пределах 7,5%.

Ставки фрахта на контейнерные перевозки по маршруту Шанхай-Роттердам с января 2021 года снизились на 17% после роста в последние месяцы 2020 года на 250%. Бум цен на контейнерные перевозки вызван неравномерным восстановлением мировой экономики после пандемии, что привело к снижению доступности контейнеров на отдельных направлениях.

Наметившийся тренд на коррекцию ставок фрахта может быть прерван. Из-за блокировки канала грузоперевозчикам придется либо отправлять суда вокруг Африки, что приведет к увеличению срока доставки грузов, как минимум, на 12 дней, либо ожидать восстановление работы канала.

Задержки и нарушение расписания поставок усугубляют ситуацию с дефицитом контейнеров. Это может привести к очередному витку роста ставок фрахта до максимумов января, если восстановление задержится на несколько недель. В дальнейшем рост ставок скажется на удорожании импортных товаров для конечного потребителя.

Владимир Соловьев

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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